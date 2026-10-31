Udarec za Vučića: banki Alta odvzeli dovoljenje, pred njo kolona strank

"Finančni položaj banke se je v zadnjem času znatno poslabšal, obstaja pa tudi tveganje za nadaljnje poslabšanje likvidnosti," so sporočilo NBS povzele tuje tiskovne agencije, med drugim francoska AFP.

Banko Alta vodi poslovnež Davor Macura, ki je blizu odhajajoči vladi pod vodstvom SNS. Macura je v času vladavine Vučićeve SNS zgradil imperij in iz lastnika menjalnice zrasel v enega najbogatejših ljudi v Srbiji. Beograjski mediji ugibajo, ali je Macura še vedno v državi.

V zadnjih nekaj dneh po volitvah, na katerih je SNS izgubila, so se pojavile obtožbe, da so prek Alte poskušali prenesti velike količine denarja iz Srbije v Rusijo in Severno Makedonijo, kar je beograjski odvetnik Ivan Ninić uradno prijavil NBS in zahteval takojšen nadzor, še navaja omenjeni portal.