Udeleženci zabave v covidni bolnišnici na Hrvaškem pred etično komisijo

Znanih je tudi več podrobnosti. Zabave so se udeležili medicinske sestre in bratje ter drugo pomožno osebje bolnišnice, po zadnjih informacijah pa med njimi ni bilo zdravnikov. Zaposlen v bolnišnici je tudi moški, ki igra harmoniko, bil naj bi del pomožnega osebja, poroča Večernji list.

Zabavo naj bi po poročanju hrvaških medijev priredili za eno od medicinskih sester ob upokojitvi, in sicer v času predaje med popoldansko in nočno izmeno. Zato je tudi del udeležencev v civilnih, del pa v delovnih oblačilih.

Na Hrvaškem močno odmeva zabava zdravstvenega osebja v kletnih prostorih covidne bolnišnice Dubrova, kjer se zdravijo covidni bolniki s težkim potekom bolezni. Posnetek je pridobil in objavil hrvaški RTL. S posnetka je razvidno, da se okoli 20 zaposlenih v bolnišnici zabava ob živi glasbi, plesu, alkoholu in brez upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov.

Kršili niso zgolj zaščitnih ukrepov, temveč tudi etični kodeks medicinskih sester, zato jih čaka etična komisija Hrvaške zbornice medicinskih sester. Tu so zabavo in tovrstno ravnanje ostro obsodili, saj da so s tem ogrožali ne le lastna, temveč tudi tuja življenja. Zabava pa meče tudi slabo luč na tisoče drugih medicinskih sester, ki delajo profesionalno in odgovorno, so zapisali v sporočilu za javnost. Udeležencem tako grozijo sankcije vse od opomina do odvzema licence. Brez službe pa, v času ko na Hrvaškem že tako primanjkuje zdravstvenega osebja, po vsej verjetnosti ne bodo ostali, še poroča Večernji list.

Da so se obnašali izjemno neprimerno, se je odzval tudi zdravstveni minister Vili Beroš. "Takšno vedenje je v času epidemije in prizadevanj za zdravljenje najtežjih primerov covida-19 neprimerno."Od odgovornih pričakuje, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe. "Bolnišnica mi kraj za takšne zabave, zaposleni morajo biti vzor in spoštovati epidemiološke ukrepe."

V.d. direktorja bolnišnice Ivica Lukšić je za Jutarnji list zatrdil, da sam za zabavo ni vedel, vse okoliščine pa bodo ugotovili ter ukrepali v skladu z njimi.