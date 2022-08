Udeleženci nesreče v zabaviščnem parku že zapustili bolnišnico

Vsi poškodovani v četrtkovi nesreči v zabaviščnem parku Legoland v bližini mesta Günzburg so že lahko zapustili bolnišnico, so sporočili iz zabaviščnega parka. Park sicer še vedno ni odprt v celoti, saj preiskava o vzroku nesreče še poteka. Po navedbah parka je do nesreče prišlo, ko je eden od vlakcev zaviral, tedaj pa je vanj trčil drugi vlakec.

icon-expand V četrtek se je na vlakcu smrti v Legolandu poškodovalo 31 ljudi. FOTO: AP V četrtek se je v nesreči na vlakcu smrti "Ognjeni zmaj" v Legolandu poškodovalo 31 ljudi. Osebe, ki so se morale zdraviti v bolnišnici, so se medtem že lahko vrnile domov. Direktorica parka Manuela Stone se je v izjavi zahvalila reševalcem, a na dodatna vprašanja ni odgovarjala, med drugim ni povedala, zakaj novinarjem ni dovoljen vstop na območje nesreče, poroča BR24. Del parka je tako še vedno zaprt, vstop pa je omogočen le tistim obiskovalcem, ki so vstopnice kupili v predprodaji. Nesreče ni želel komentirati niti nemški proizvajalec vlakca, saj preiskava še poteka. PREBERI ŠE V nesreči v nemškem zabaviščnem parku poškodovanih več kot 30 ljudi Medtem je državno tožilstvo proti neznanim osebam uvedlo preiskavo zaradi telesnih poškodb iz malomarnosti. Roland Maier s kriminalističnega oddelka je povedal, da zaenkrat ne vedo, ali so nesrečo povzročile tehnične težave ali je šlo za človeško napako. V preiskavi sedaj analizirajo videoposnetke in zaslišujejo priče. Po navedbah parka se prvi vlakec ni ustavil pred postajo, kot je predvideno, drugi vlak, ki je že bil na progi, pa zaradi neznanega razloga ni zaviral in je trčil v prvi vlak. Poškodovani so med drugim utrpeli modrice in odrgnine, je še sporočila nemška policija.