Prizori s koronskega eksperimenta: 1300 ljudi na zabavi po več kot letu dni

V soboto se je 1300 glasbenih navdušencev udeležilo nadzorovanega množičnega dogodka v Amsterdamu. Ena večjih dvoran v Amsterdamu, kjer je potekala poskusna zabava, sicer v običajnih razmerah sprejme do 17000 udeležencev. Raziskovalci so sledili vsem njihovim gibom in stikom, saj so jih na začetku opremili s posebnimi oznakami, ki so beležile njihovo gibanje in kontakte. Kot poroča Guardian , so s pomočjo takšnega dogodka raziskovalci ugotavljali, kako bi lahko spet varno organizirali množične dogodke.

Nekateri prostovoljci so bili, kot piše Guardian, več kot očitno navdušeni nad okusom starih predkoronskih časov: "Počutim se kot otrok, skačem in kričim. Upam, da lahko vladam po svetu na takšen pokažemo, da nam lahko uspe."

Vsi so 48 ur pred dogodkom morali opraviti covid-19 test. Ponovno jih bodo testirali pet dni po dogodku. Razdelili so jih v šest skupin, ki so vse imele različna navodila za vedenje, predpisano socialno distanco in pravila glede nošnje maske. Vse skupine so imele drugačne omejitve pri gibanju po prostoru. Svetovalci vladi naj bi tako zbrane podatke uporabili pri odločitvah glede rahljanja ukrepov v naslednjih mesecih.

Upamo, da to lahko pripelje do ponovnih odpiranj po meri, je dejal organizator dogodka Tim Boersma. Zdaj so ukrepi, ki se jih priporoča za vse dogodke, enaki. Želimo si bolj specifičnih navodil, prilagojenih različnim situacijam. Prav tako je povedal, da upajo, da bodo oblasti dovolile odprtje največje dvorane v mestu do polovične zasedenosti.

Poskus je le eden v seriji eksperimentov, ki jih podpira nizozemska vlada. Na podoben način so 'simulirali' več scenarijev poslovne konference in dve nogometni tekmi. Prav tako so imeli več skupin z različnimi navodili, da bi videli, kaj najbolje deluje.

Na Otoku začeli študijo z namerno okužbo prostovoljcev s koronavirusom

Velika Britanija pa je postala prva država, ki bo zdrave prostovoljce v okviru t. i. študije o človeških izzivih namenoma okužila s koronavirusom, je danes potrdilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Cilj študije je pospešiti razvoj cepiv in zdravil proti covidu-19, poroča STA.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica ministrstva za zdravje, bodo skrbno izbrane prostovoljce virusu izpostavili v varnem in nadzorovanem okolju, zdravniki in znanstveniki pa jih bodo 24 ur na dan spremljali in skrbeli zanje.

Za študijo bodo znanstveniki izbrali do 90 mladih in zdravih prostovoljcev, za katere sklepajo, da ne bodo zboleli za hujšo obliko covida-19.

Prva skupina prostovoljcev je v bolnišnici Royal Free v Londonu v soboto že začela s postopkom v okviru študije. Cilj študije pa je raziskati odziv imunskega sistema na virus in odziv delcev virusa na okolje.

Podobne študije so v preteklosti že izvajali pri raziskavah cepljenja proti gripi ali malariji. V njih so bili zdravi ljudje izpostavljeni patogenom, vendar pa je šlo v teh primerih za preizkus potencialnega zdravila, ki so ga pred tem prejeli.

Nad takšnimi študijami pa niso navdušeni nemški znanstveniki, saj da okužbe v laboratoriju ne gre primerjati s tistimi v resničnem življenju. Nemško združenje farmacevtskih podjetij je obenem ocenilo, da so takšne študije neetične in bi lahko prinesle izkrivljene rezultate. Izvajajo jih namreč na mladih in zdravih ljudeh, ugotovitve pa morda za starejše ne bodo veljale, še piše STA.