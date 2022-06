Uganda odkrila 31 milijonov ton zlate rude, vredne 12,3 bilijona evrov

Tiskovni predstavnik Ministrstva za energijo in mineralni razvoj Solomon Muyita je dejal, da gre za nahajališča zlata v krajih Alupe v Busiji in Karamoja, oba v vzhodni Ugandi; Kameleng, Kisita in Ngugo v okrožju Kassanda v osrednji regiji in območje Bushenyi's Tiira v zahodni Ugandi. Če so izračuni vlade točni, bi to pomenilo, da bi nova najdba predstavljala večji bazen dobička od neizkoriščenih naftnih zalog, ki se nahajajo v regiji Albertine.

Muyita je dejal, da kitajsko podjetje Wagagai pričakuje, da bo do konca tega leta v Busiji izkopavalo in začelo rafinirati vsaj 5000 kilogramov zlata na dan.