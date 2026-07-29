Uganda uspešno zaključila boj z ebolo, razmere v DR Kongu ostajajo kritične

Ugandski minister za zdravje Chris Baryomunsi je po poročanju Al Jazeere sporočil, da je država uspešno zaključila obvezno 42-dnevno obdobje spremljanja po odpustu zadnjega bolnika z ebolo, v tem času pa niso zaznali nobene nove okužbe. Kljub temu je prebivalce pozval, naj ostanejo previdni in še naprej upoštevajo zaščitne zdravstvene ukrepe.

V Ugandi so med zadnjim izbruhom potrdili 20 primerov okužbe. Osemnajst bolnikov je ozdravelo, dva pa sta umrla. Oba umrla sta bila državljana DR Kongo, kjer se od sredine maja spopadajo z obsežnim izbruhom bolezni.

Po podatkih kongovskega ministrstva za zdravje so doslej potrdili najmanj 3.262 okužb, umrlo pa je 1.437 ljudi. Število okuženih se že približuje epidemiji med letoma 2018 in 2020, ki je bila največja v zgodovini države. Med njo so potrdili 3.481 okužb, skoraj 2.300 ljudi pa je umrlo.