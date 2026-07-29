Uganda uspešno zaključila boj z ebolo, razmere v DR Kongu ostajajo kritične

Ugandski minister za zdravje Chris Baryomunsi je po poročanju Al Jazeere sporočil, da je država uspešno zaključila obvezno 42-dnevno obdobje spremljanja po odpustu zadnjega bolnika z ebolo, v tem času pa niso zaznali nobene nove okužbe. Kljub temu je prebivalce pozval, naj ostanejo previdni in še naprej upoštevajo zaščitne zdravstvene ukrepe.
V Ugandi so med zadnjim izbruhom potrdili 20 primerov okužbe. Osemnajst bolnikov je ozdravelo, dva pa sta umrla. Oba umrla sta bila državljana DR Kongo, kjer se od sredine maja spopadajo z obsežnim izbruhom bolezni.
Po podatkih kongovskega ministrstva za zdravje so doslej potrdili najmanj 3.262 okužb, umrlo pa je 1.437 ljudi. Število okuženih se že približuje epidemiji med letoma 2018 in 2020, ki je bila največja v zgodovini države. Med njo so potrdili 3.481 okužb, skoraj 2.300 ljudi pa je umrlo.
Razmere dodatno otežuje stavka zdravstvenih delavcev v centru za zdravljenje ebole v mestu Bunia, kjer zaposleni zahtevajo izplačilo dveh mesecev neizplačanih plač, navaja Al Jazeera.
Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je trenutni izbruh najhitreje širijoči se doslej in da je dejansko število okužb lahko celo dva- do štirikrat višje od uradno potrjenih podatkov. V Kongu se širi redka različica virusa Bundibugyo, za katero trenutno ni odobrenega cepiva ali učinkovitega zdravljenja.
Ebola je huda virusna bolezen, ki pri ljudeh povzroča hemoragično mrzlico. Virus se na ljudi prenese z neposrednim stikom s krvjo, telesnimi tekočinami ali tkivi okuženih živali, kot so sadni netopirji, šimpanzi ali gorile. Po okužbi človeka se virus med ljudmi širi s telesnimi stiki z okuženimi osebami ali predmeti, ki so bili v stiku z njihovimi telesnimi tekočinami. Bolezen je izjemno nevarna, saj jo pogosto spremljajo visoka vročina, hude bolečine v mišicah, bruhanje, driska in v naprednih fazah notranje ter zunanje krvavitve.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) določa, da mora miniti dvakratna inkubacijska doba virusa, da se izbruh uradno razglasi za končanega. Ker je najdaljša inkubacijska doba ebole 21 dni, 42 dni brez novih potrjenih primerov zagotavlja, da se veriga prenosa virusa v skupnosti ni nadaljevala in da je tveganje za nove okužbe minimalno.
Svetovna zdravstvena organizacija je specializirana agencija Združenih narodov, ki je odgovorna za mednarodno javno zdravje. Ustanovljena je bila leta 1948 s sedežem v Ženevi v Švici. Njena glavna naloga je usmerjanje in usklajevanje mednarodnih zdravstvenih dejavnosti, postavljanje zdravstvenih standardov, spremljanje globalnih zdravstvenih trendov ter pomoč državam pri krepitvi njihovih zdravstvenih sistemov, zlasti med izbruhi nalezljivih bolezni in drugimi zdravstvenimi krizami.
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