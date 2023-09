Uganka pogrizenih sadik evkaliptusa rešena: Krivec je koala Claude

"Videti je bilo, kot da je zelo sit in zadovoljen sam s seboj," je o srečanju s Claudom povedal Herington. Gosta je odnesel na bližnje drevo, a se je koala po le nekaj dnevih spet prikradla v drevesnico. Uslužbenci okrog rastlinjaka sedaj postavljajo ograjo, ki bo koalam preprečila, da bi imele dostop do sadik evkaliptusa.

Nekaj tisoč sadik, ki jih je Claude pogrizel, je bilo sicer namenjenih ponovnemu pogozdovanju z evkaliptusom, saj so koale na tem območju med drugim zaradi gozdnih požarov in vse pogostejših sušnih obdobij izgubile ogromno življenjskega prostora in virov prehranjevanja. Na vzhodni obali Avstralije so od lanskega leta na seznamu ogroženih živalskih vrst.

Leta 2021 so oblasti Novega južnega Walesa opozorile, da bi lahko v primeru, da nihče ne ukrepa, koale izumrle do leta 2050. Po nekaterih ocenah okoljevarstvenih skupin je v divjini le še okoli 50.000 koal, še poroča BBC.