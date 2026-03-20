Ugasnili 373.000 prevarantskih spletnih strani, za vsemi je stal en človek

Preiskavo so začele nemške oblasti sredi leta 2021 in ugotovile, da je samo en upravljavec platforme na temnem spletu vodil več kot 373.000 spletnih strani, na katerih je oglaševal gradivo s spolnimi zlorabami otrok in storitve kibernetske kriminalitete. Pakete fotografij in posnetkov spolnih zlorab otok je ponujal za ceno od 17 do 215 evrov. Stranke kljub plačilu tega gradiva niso prejele.

Pod vodstvom Nemčije je 23 držav – ob več evropskih državah, vključno s Slovenijo, tudi Avstralija, ZDA in Kanada – med 9. in 19. marcem letos izvedlo skupno operacijo Alice. Tarča operacije, ki jo je usklajeval Europol, je bil sprva samo upravljavec platforme, a so med njo ugotovili tudi identiteto 440 strank, ki so na njej plačale fotografije in storitve.

Zaradi narave nakupov so proti njim sprožili dodatne preiskave. Operacija proti več kot stotim med njimi tako še vedno poteka, saj ocenjujejo, da bi osebe, ki iščejo dostop do ekskluzivnega in zato tudi izrazito neprimernega gradiva s spolnimi zlorabami otrok lahko zagotovile dragocene obveščevalne podatke za organe pregona po vsem svetu.

Ob identifikaciji upravljavca platforme in 440 strank po vsem svetu so tudi zaprli več kot 373.000 spletih strani na temnem spletu. Zasegli so tudi 105 strežnikov ter elektronske naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in elektronski nosilci podatkov.

Ugotovili so, da je mrežo upravljal 35-letnik s Kitajske, za katerim so razpisali tiralico. Ocenjujejo, da je imel letno dobiček več kot 345.000 evrov od okoli 10.000 strank z vsega sveta, ki so od njega skušale kupiti material in storitve, ki jih je oglaševal, piše na spletni strani Europola.