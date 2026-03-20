Tujina

Ugasnili 373.000 prevarantskih spletnih strani, za vsemi je stal en človek

Berlin, 20. 03. 2026 15.21 pred 18 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Temni splet

V mednarodni policijski operaciji, v kateri je sodelovalo 23 držav, tudi Slovenija, so razbili eno največjih prevarantskih mrež spletnih strani na temnem spletu, ki je ponujala fotografije in posnetke spolnih zlorab otrok, je sporočil Evropski policijski urad (Europol). Identificirali so tudi 440 strank.

FOTO: Shutterstock

Preiskavo so začele nemške oblasti sredi leta 2021 in ugotovile, da je samo en upravljavec platforme na temnem spletu vodil več kot 373.000 spletnih strani, na katerih je oglaševal gradivo s spolnimi zlorabami otrok in storitve kibernetske kriminalitete. Pakete fotografij in posnetkov spolnih zlorab otok je ponujal za ceno od 17 do 215 evrov. Stranke kljub plačilu tega gradiva niso prejele.

Pod vodstvom Nemčije je 23 držav – ob več evropskih državah, vključno s Slovenijo, tudi Avstralija, ZDA in Kanada – med 9. in 19. marcem letos izvedlo skupno operacijo Alice. Tarča operacije, ki jo je usklajeval Europol, je bil sprva samo upravljavec platforme, a so med njo ugotovili tudi identiteto 440 strank, ki so na njej plačale fotografije in storitve.

Zaradi narave nakupov so proti njim sprožili dodatne preiskave. Operacija proti več kot stotim med njimi tako še vedno poteka, saj ocenjujejo, da bi osebe, ki iščejo dostop do ekskluzivnega in zato tudi izrazito neprimernega gradiva s spolnimi zlorabami otrok lahko zagotovile dragocene obveščevalne podatke za organe pregona po vsem svetu.

Ob identifikaciji upravljavca platforme in 440 strank po vsem svetu so tudi zaprli več kot 373.000 spletih strani na temnem spletu. Zasegli so tudi 105 strežnikov ter elektronske naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in elektronski nosilci podatkov.

Ugotovili so, da je mrežo upravljal 35-letnik s Kitajske, za katerim so razpisali tiralico. Ocenjujejo, da je imel letno dobiček več kot 345.000 evrov od okoli 10.000 strank z vsega sveta, ki so od njega skušale kupiti material in storitve, ki jih je oglaševal, piše na spletni strani Europola.

spletne prevare temni splet otroška pornografija Europol operacija Alice

V Srbiji trošarine na pogonska goriva znižali še za 40 odstotkov

Minister sklical krizni štab, preiskujejo tudi možnost terorizma

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prelepa Soča
20. 03. 2026 15.54
Zanima me, koliko od teh naročnikov je žensk... seveda, če sploh so.
Justice4all
20. 03. 2026 15.52
Kaj temni splet se lahko gleda tudi podnevi?
bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
