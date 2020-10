Ugledna znanstvena revija nad Trumpa: Sprejeli so krizo in jo spremenil v tragedijo

"Ko gre za odziv na največjo krizo javnega zdravja našega časa, so naši sedanji politični voditelji pokazali, da so nevarno nesposobni. Ne smemo jih podpirati, saj s tem, ko jim omogočamo, da obdržijo svoja delovna mesta, ogrožamo življenja več tisoč Američanov."

Uvodnik ne podpira nobenega kandidata, ponuja pa ostro kritiko vodstva Trumpove vlade med pandemijo. "Kdor koli drug, ki bi na ta način nepremišljeno zapravljal življenja in denar, bi imel pravne posledice. Naši voditelji so v veliki meri zahtevali imuniteto za svoja dejanja. Toda te volitve nam dajejo moč, da razsodimo," pravi urednik.

"Ta kriza je ustvarila preizkus sposobnosti vodenja. Ker ni bilo dobrih možnosti za boj proti novemu patogenu, so bile države prisiljene sprejemati težke odločitve glede tega, kako se bodo odzvale. V ZDA so naši voditelji na tem preizkusu padli. Sprejeli so krizo in jo spremenil v tragedijo," piše v uvodniku.

"Redko objavljamo uvodnike, ki jih podpišejo vsi uredniki," je dejal Eric Rubin , glavni urednik medicinske revije in avtor novega uvodnika. Uvodnik, za katerega Rubin pravi, da je bil pripravljen avgusta, podrobno opisuje, kako Združene države v svetu vodijo v številu primerov okuženih s koronavirusom in z virusom povezanimi smrtmi. Do zdaj so v ZDA potrdili več kot 7,5 milijona okužb, več kot 200.000 ljudi je zaradi virusa umrlo, poroča CNN .

New England Journal of Medicine ni edina medicinska ali znanstvena publikacija, ki je sredi pandemije in pred novembrskimi predsedniškimi volitvami zavzela politično stališče. Septembra je revija Scientific American objavila, da podpira nekdanjega podpredsednika in demokratičnega kandidata Joeja Bidna pred predsednikom Trumpom, ki mu očitajo, da zavrača znanost. S to objavo je revija prvič v 175-letni zgodovini podprla predsedniškega kandidata.

"Delujejo na primer maske. Deluje socialno distanciranje. Delujeta karantena in izolacija. To niso mnenja. Odločitev, da jih ne bomo uporabljali, je morda politična odločitev, vendar trditi, da ne delujejo, je domišljavo in nevarno," je dejal. "V času epidemije nimamo pravih voditeljev. Menim, da potrebujemo boljše vodstvo."

"Razlog, da nikoli nismo objavili uvodnika o volitvah, je, da nismo politična revija in mislim, da tudi ne želimo biti politična revija - toda tu gre za dejstva, ne za mnenje. Storjenih je bilo veliko napak, ki niso bile samo neumne, ampak nepremišljene in mislim, da želimo, da se ljudje zavedajo, da tukaj obstajajo resnice, ne le mnenja," je dejal Rubin.

New England Journal of Medicine je začel izhajati leta 1812. Njegovi uredniki so v nedavni preteklosti skupno podpisali le štiri uvodnike: enega leta 2014 o kontracepciji; istega leta so podpisali osmrtnico nekdanjega glavnega urednika; uvodnik tega leta o raziskovanju standardne oskrbe in uvodnik leta 2019 o splavu.

Trump je med govorom opisal svoje tridnevno bivanje v medicinskem centru Walter Reed. Spregovoril je o zdravilu, ki ga je prejel in obljubil, da bo brezplačno na voljo vsem Američanom. "Slišal sem za to zdravilo in rekel, da ga bom vzel. To je bil moj predlog. Predlagal sem, da bi ga vzel. In izjemno dobro je delovalo. Neverjetno. Če se ne bi okužil s koronavirusom, bi na to zdravilo gledali kot na številna druga. Toda res je delovalo izjemno dobro," je dejal.

"Za vas želim dobiti tisto, kar sem dobil jaz in poskrbel bom, da bo zastonj. Ne bo vam ga treba plačati,"je dejal. "Niste vi krivi, da se je to zgodilo. Kriva je Kitajska. In Kitajska plačala visoko ceno za to, kar so storili tej državi. Kitajska bo plačala visoko ceno," je še povedal v videoposnetku.