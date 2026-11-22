"Tekila?" novinarko britanskega Guardiana Gaby Hinsliff na londonskem sejmu Pause Live, enem največjih britanskih dogodkov, posvečenih menopavzi in zdravju žensk, že ob pol enajstih dopoldne vprašala nasmejana predstavnica enega od razstavljavcev. Pijača nima nobenih čudežnih sestavin. Gre za promocijsko darilo pokrovitelja dogodka. A vse drugo na sejmu je bilo namenjeno ženskam, ki iščejo rešitve za težave v obdobju pred menopavzo in med njo. Na stojnicah ponujajo mentolove losjone, ki naj bi blažili vročinske oblive, napitke iz perujske mace, kreme za vrat, pripomočke za krepitev mišic medeničnega dna, prehranska dopolnila v obliki čokoladnih tartufov, ingverjevih napitkov in kave z gobami, piše časnik. Ena od prodajalk ponuja celo magnete, ki jih je mogoče pripeti na spodnje perilo. Zagotavlja, da so ji pomagali pri vročinskih oblivih, čeprav ne zna pojasniti, kako naj bi magnetizem deloval na telo. Prizna pa nenavadno nevšečnost: pred obiskom trgovine jih mora odstraniti, da se ne bi prilepili na kovinski nakupovalni voziček. Prizor je skoraj komičen, toda za njim se skriva resno vprašanje. Koliko izdelkov, ki se oglašujejo kot pomoč pri menopavzi, ženskam dejansko koristi?

Do leta 2030 kar 25 milijard dolarjev

Po ocenah svetovalne družbe PwC bi lahko svetovni trg, povezan s perimenopavzo, do leta 2030 dosegel vrednost 25 milijard dolarjev. Del rasti je posledica večjega zanimanja za zdravstvene potrebe žensk, ki so bile dolgo zapostavljene. Farmacevtska podjetja razvijajo nove možnosti zdravljenja, skladno s tem je vse več javnih razprav o simptomih menopavze. Toda posebej hitro raste potrošniški trg. Ne družbenih omrežjih boste našli celo tej temi namenjene vplivnice. Podjetja ponujajo izdelke, prilagojene ženskam v menopavzi: od posebnih gelov za prhanje in zeliščnih čajev do hladilnih vzglavnikov, kozmetike in celo zobnih past. Britanska potrošniška organizacija Which? opozarja, da lahko ženske za povsem običajne izdelke plačujejo več samo zato, ker jih proizvajalci oglašujejo kot posebej primerne za menopavzo. Gre za pojav, ki ga kritiki označujejo kot "menowashing" – trženje izdelkov z uporabo menopavze kot prodajnega argumenta, čeprav njihove posebne koristi niso ustrezno dokazane.

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Pregledali več kot 200 prehranskih dopolnil. Dokazov je malo

Joyce Harper, profesorica reproduktivnih znanosti na londonski univerzi UCL, opozarja, da so podjetja prepoznala veliko poslovno priložnost. "Podjetja so ugotovila, da imajo ženske srednjih let denar," je povedala za Guardian. Ob tem se zavedajo, da je lahko to življenjsko obdobje zahtevno. Ženske se soočajo s hormonskimi spremembami, skrbjo za ostarele starše, spremembami v partnerskih odnosih in odraščanjem otrok. "Mislim, da v tem vidijo majhno okno ranljivosti, povezano tako s simptomi menopavze kot z drugimi znaki staranja," opozarja Harperjeva. S sodelavci je pregledala več kot 200 prehranskih dopolnil, namenjenih ženskam v menopavzi. Ugotovili so velike razlike v sestavinah in cenah, kar kaže na pomanjkanje soglasja o tem, katere sestavine sploh učinkujejo. Skoraj polovica pregledanih izdelkov ni vsebovala niti vitamina D. Ta je skupaj s kalcijem med dopolnili, za katera obstajajo dovolj dobri dokazi o koristnosti v povezavi z zdravjem kosti pri ženskah v menopavzi, kadar je njuno dodajanje potrebno. Raziskovalci so izpostavili, da se številna dopolnila prodajajo kljub omejenim znanstvenim dokazom o njihovi učinkovitosti. Harperjeva zato opozarja na nekakšno zlato mrzlico menopavze, v kateri obstaja tveganje, da podjetja izkoriščajo ženske.

Tudi strokovnjakinjo skoraj prepričajo oglasi

Harperjeva priznava, da niti dolgoletno raziskovanje tega področja ne pomeni popolne odpornosti proti prepričljivemu oglaševanju. Ker ima težave s kolenom, ji družbena omrežja občasno ponujajo oglase za kreme, ki naj bi jih odpravile. "Včasih skoraj kliknem," priznava. Čeprav se zaveda pomanjkanja dokazov, se ji za trenutek zazdi, da bi bilo vredno poskusiti izdelek za 25 evrov. "Ne krivim nobene ženske, ki jo to pritegne," poudarja. Prav v tem je po mnenju strokovnjakov moč takšnega trženja. Posamezen izdelek ni nujno zelo drag, obljublja pa rešitev težave, ki lahko pomembno vpliva na vsakdanje življenje.

Družbena omrežja ponujajo rešitve za skoraj vse

Še posebej hitro se je eksploziji zanimanja za (peri)menopavzo prilagodilo spletno oglaševanje. Ko je Guardianova novinarka odprla nekaj oglasov, namenjenih menopavzalnemu trebuščku, so ji algoritmi začeli ponujati vedno več podobnih vsebin. Med njimi so bili oglasi za kreatin, prehranska dopolnila za črevesje, pitni kolagen in izdelke za izboljšanje videza kože. Pri promociji sodelujejo tudi znane osebnosti. Toda osebna izkušnja slavne osebe ni enaka kliničnemu dokazu, da določen izdelek blaži simptome menopavze. Posebej problematično je, kadar vplivneži za promocijo prejemajo plačilo, njihove objave pa so predstavljene kot neodvisna priporočila.

Menopavza FOTO: POP TV

Ženske pogosto nimajo občutka, da jih zdravniki jemljejo resno

Zakaj so ženske pripravljene preizkušati toliko izdelkov, tudi kadar za njihovo učinkovitost ni prepričljivih dokazov? Del odgovora je v njihovih izkušnjah z zdravstvenim sistemom. Mnogo žensk zatrjuje, da so zdravstveni delavci njihove simptome označili za običajne ali jim namignili, da so zgolj posledica njihovega doživljanja. In potem so tu družbena omrežja, ki zapolnjujejo praznino. Toda prav tam se pogosto pojavljajo plačane promocije izdelkov, katerih učinkovitost ni ustrezno raziskana.

Menopavza ni bolezen, ki jo je treba pozdraviti