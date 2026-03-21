Tujina

Ugotovitev porote: Elon Musk je zavajal vlagatelje v Twitter

San Francisco, 21. 03. 2026 14.18

Ti.Š.
Porota je odločila: Elon Musk je namerno zavajal vlagatelje.

Elon Musk je v svojih javnih izjavah v ključnem obdobju prevzema družbenega omrežja Twitter leta 2022 zavajal vlagatelje, je ugotovila porota sodišča v San Franciscu. Eden najbogatejših Zemljanov medtem trdi, da ni šlo za namerno zavanje, le da ljudje preveč berejo njegove objave. Razsodba bi lahko pomenila, da bo vsak 'opeharjeni' vlagatelj za izgube zdaj lahko prejel več tisoč dolarjev odškodnine.

Po dveh dneh posvetovanj je porota zveznega sodišča v San Franciscu soglasno odločila, da je tehnološki mogotec in milijarder Elon Musk s svojimi izjavami zavajal vlagatelje v družbeno omrežje Twitter. Tožbo proti Musku je vložila skupina investitorjev, ki trdijo, da so se zanašali nanj.

Umetno znižal ceno delnic

Med pričanjem na sodišču v začetku tega meseca je Musk trdil, da nikakor ni šlo za namerno zavajanje, pač pa da ljudje preprosto preveč berejo njegove javne komentarje in objave.

Muskovo pričanje se je sicer na določeni točki sprevrglo v bojevito obračunavanje z odvetniki vlagateljev. Na koncu ni več želel odgovarjati na vprašanja in večkrat zatrdil, da skušajo zavesti poroto.

A porote očitno ni prepričal – ta verjame, da so bile nekatere njegove trditve o težavah z metriko ter glede morebitnega umika od prevzemnega posla v vrednosti 44 milijard dolarjev (skoraj 38 milijard evrov) namerno zavajajoče. V včerajšnji razsodbi je porota ugotovila tudi, da je Musk med majem in oktobrom 2022 zaradi svojih izjav umetno znižal ceno delnic Twitterja za med tri do osem dolarjev na posamezno delnico. Razsodba bi lahko pomenila, da bo vsak 'opeharjeni' vlagatelj za izgube zdaj lahko prejel več tisoč dolarjev odškodnine, poroča BBC.

Porota je odločila: Elon Musk je namerno zavajal vlagatelje.
FOTO: Profimedia

Muskovi odvetniki se na prošnjo za komentar niso odzvali, prav tako ne odvetniki skupine vlagateljev, ki jo vodi podjetnik Brian Belgrave. Monte Mann, odvetnik, specializiran za poslovne spore pri družbi Armstrong Teasdale, pravi, da sodba pošilja jasno sporočilo: "Če s svojimi besedami vplivate na trg, ste odgovorni za posledice".

Musk je maja 2022 na lažnih uporabniških računih začel z javnimi objavami o domnevnih težavah Twitterja. Trdil je, da je posel "na čakanju", nato pa napovedal, da želi v celoti odstopiti od nakupa. Twitter ga je nato s tožbo skušal prisiliti k spoštovanju dogovora, kar je v začetku oktobra 2022 tudi storil. Družbeno omrežje je prevzel po prvotno dogovorjeni ceni, naslednje leto pa ga preimenoval v X.

Pet mesecev Muskovega špekuliranja in zavajanja pa je močno udarilo po žepu vlagatelje kot je Belgrave, ki je v tem času trgoval z delnicami. Poroti je opisal, kako je julija 2022 prodal na tisoče Twitterjevih delnic, saj je verjel, da Musk nakupa ne bo speljal. Prodajna cena njegovih delnic je bila nižja od tiste, po kateri jih je kupil nekaj mesecev prej, in bistveno nižja od 54,20 dolarja (46,78 evra), kolikor je Musk na koncu plačal za delnico. "Prevarali so me," je dejal Belgrave.

To pa ni prvič, da se je Musk zaradi svojih objav na družbenih omrežjih znašel v pravnih težavah. V tožbi, ki so jo proti njemu leta 2023 vložili delničarji Tesle, v kateri so trdili, da jih je izvršni direktor zavajal z objavami o avtomobilskem podjetju, mu je sicer uspelo zmagati.

