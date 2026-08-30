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Ugrabili pet tujcev, jih zaprli v vikend, mučili in zahtevali 30.000 evrov

Beograd, 30. 08. 2026 17.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Zvezan človek

Srbska policija je prijela tri moške, osumljene ugrabitve petih tujih državljanov v Beogradu. Po navedbah notranjega ministrstva naj bi dva Afganistanca in tri Turke odpeljali v počitniško hišo na območju občine Vladimirci, kjer naj bi jih fizično in psihično zlorabljali. Za njihovo izpustitev naj bi zahtevali 30.000 evrov odkupnine.

Ugrabitev naj bi se zgodila 26. avgusta v Ulici Gavrila Principa v Beogradu. Policija pa je po nalogu Višjega javnega tožilstva v Beogradu prijela tri osumljence, med njimi tudi državljana Bosne in Hercegovine.

Osumljencem so odredili pridržanje do 48 ur, nato pa jih bodo skupaj s kazensko ovadbo privedli pred pristojno tožilstvo.

Očitajo jim kaznivo dejanje ugrabitve.

Po doslej znanih informacijah so osumljenci peterico ugrabili v središču Beograda, nato pa jih odpeljali iz mesta. Preiskovalci sumijo, da so jih zadrževali v počitniški hiši na območju občine Vladimirci, kjer naj bi bili izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju. Za njihovo izpustitev naj bi zahtevali 30.000 evrov.

Policija za zdaj ni razkrila, komu natančno je bila zahteva za odkupnino namenjena, prav tako niso znane podrobnosti o tem, koliko časa so bili tujci zadržani in kako jih je policija našla.

Preiskava primera se nadaljuje.

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