Ugrabili taksista in ga vozili po Zagrebu, nato pa ga pretepli in oropali

V soboto ponoči je skupina oseb fizično v Zagrebu, na območju Peščenica, napadla 37-letnega taksista, poroča Net.hr.

Po podatkih zagrebške policije je eden od storilcev taksistu zagrozil s strelnim orožjem, voznik je od strahu sedel na sovoznikov sedež, nasilnež pa je prevzel volan. Napadalci so osumljeni, da so vozniku protipravno odvzeli prostost.

Po krajši vožnji so se moški fizično lotili voznika in ga lažje poškodovali. Pri tem so mu ukradli dokumente in pobegnili, materialne škode policisti še niso ugotovili.

Kriminalistična preiskava je v teku, več bo znano, ko bodo policisti ugotovili vse okoliščine dogodka.