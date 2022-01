Ugrabitelj štiriletne Cleo Smith na sodišču presenetil in priznal krivdo

Osumljeni 36-letnik Terence Darrell Kelly je na sodišču priznal, da je v noči na 16. oktober iz družinskega šotora v kampu v Zahodni Avstraliji ugrabil štiriletno deklico Cleo Smith in jo v svojem domu zadrževal 18 dni, dokler je ni rešila avstralska policija.

icon-expand Hiša, v kateri so našli Cleo Smith. FOTO: AP

Terence Darrel Kelly, čigar priznanja krivde na sodišču po poročanju avstralskih medijev niso pričakovali, je v zaporu v Perthu od 5. novembra – to je dva dni po tem, ko je policija vdrla v njegovo zaklenjeno hišo, v njej našla štiriletno Cleo Smith, njega pa aretirala na bližnji ulici. Mnogi so pričakovali dolgotrajni sodni postopek, piše BBC. Kakšna bo kazen za njegovo dejanje, sicer še ni znano.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Več podrobnosti o ugrabitvi naj bi bilo javno objavljenih na obsodbi. Po poročanju lokalnih medijev pa naj bi do preboja v preiskavi prišlo, ko je policija v času ugrabitve štiriletnice izsledila številko mobilnega telefona 36-letnika v bližini kampa. Cleo Smith je izginila iz družinskega šotora v zvezni državi Zahodna Avstralija 16. oktobra med 1.30 in 6.00. Izginotje je sprožilo obširno iskalno akcijo, pri kateri je sodelovalo več kot sto policistov in nešteto prostovoljcev. Številni so se bali, da se bo zgodba končala tragično, a je policija po nočni raciji v obmorskem mestu Carnarvon, nedaleč od mesta, kjer je izginila, sporočila veselo novico. Deklico so našli samo in živo.

Detektiv Cameron Blaine je pojasnil, da je deklico trikrat vprašal po imenu, preden mu je ta odgovorila, da ji je ime Cleo. Vsi so bili presrečni, ko so jo našli in ko se je malo kasneje sešla z družino. Policija je kasneje objavila fotografijo deklice na bolniški postelji z lučko v roki, ob tem pa se je smejala in mahala z roko.

icon-expand Fotografija Cleo Smith, ki jo je po ugrabitvi in uspešni reševalni akciji objavila avstralska policija. FOTO: AP