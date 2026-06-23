Ugrabitelji družini voditeljice poslali opravičilo: niso želeli, da umre

Primer že od januarja velja za enega najbolj nenavadnih in odmevnih primerov pogrešanih oseb v ZDA. Nancy Guthrie je izginila 31. januarja, potem ko so jo sorodniki odpeljali domov v bližini Tucsona v Arizoni. Naslednji dan se ni pojavila pri prijateljici, s katero bi morala spremljati spletni cerkveni obred, zato so svojci sprožili alarm.
Že dan po njenem izginotju je družina prejela prvo zahtevo za odkupnino. Po navedbah preiskovalcev so neznanci zahtevali več milijonov dolarjev v bitcoinih. Pismo je vsebovalo presenetljivo natančne podatke o hiši, njeni spalnici in okolici doma, zaradi česar so preiskovalci sklepali, da ga je napisal nekdo, ki je hišo dobro poznal ali jo je predhodno opazoval.
Pismo naj bi bilo naslovljeno neposredno na Savannah Guthrie, eno najbolj prepoznavnih ameriških televizijskih voditeljic in dolgoletno sovoditeljico jutranje oddaje Today na televiziji NBC.
Zdaj je prvič prišlo v javnost, da je družina nekaj dni pozneje prejela še drugo pismo. To je bilo poslano 6. februarja in naj bi bilo po jeziku ter slogu zelo podobno prvemu. Toda za razliko od prvega ni vsebovalo nobenih finančnih zahtev. V njem naj bi avtorji zapisali, da je Nancy Guthrie umrla in da njena smrt ni bila namerna. Po navedbah ameriških medijev so se družini celo opravičili.
Policija uradno ni želela potrditi vsebine pisem, je pa sporočila, da preiskava ostaja aktivna in da še naprej sodelujejo z ameriškim FBI. "Preiskovalci nadaljujejo preverjanje sledi, pregledovanje informacij in ugotavljanje dejstev, povezanih s tem primerom," je sporočil urad šerifa okrožja Pima, poroča BBC.
Po prejemu pisem je družina objavila čustven videoposnetek, namenjen domnevnim ugrabiteljem. "Prejeli smo vaše sporočilo in ga razumemo," je dejala Savannah Guthrie. "Prosimo vas, vrnite nam našo mamo." Ob tem je dodala, da bo družina plačala, če bo to potrebno za njeno vrnitev.
Oblasti in družina so ves čas opozarjale, da je bila Nancy Guthrie slabega zdravja in brez pomembnih zdravil, ki jih je redno jemala. Družina je za informacije o njeni vrnitvi ponudila milijon dolarjev nagrade, FBI pa je dodal še 100.000 dolarjev.
Zamaskirana oseba in številna odprta vprašanja
Preiskovalci so februarja objavili tudi posnetke nadzornih kamer, na katerih je vidna zamaskirana oseba v bližini doma pogrešane ženske. Posnetek naj bi bil eden ključnih dokazov v preiskavi, vendar identitete osebe doslej niso ugotovili.
Primer je v javnosti sprožil tudi številna vprašanja o ravnanju lokalnih oblasti. Šerifov urad je bil deležen kritik zaradi skopega komuniciranja z javnostjo in zaradi večkrat nasprotujočih si sporočil o poteku preiskave. Lokalni mediji so poročali, da so preiskovalci več mesecev javnost prosili, naj ne objavljajo podrobnosti iz pisem, čeprav v preiskavi ni bilo vidnih premikov.
Kritiki opozarjajo tudi na nenavadno okoliščino, da kljub odkupninskim zahtevam nikoli ni bilo javno pojasnjeno, ali je kdorkoli poskušal prevzeti zahtevano kriptovaluto oziroma ali so bile finančne sledi sploh zaznane.
Dodatna vprašanja odpira tudi drugo pismo. Če so ugrabitelji res verjeli, da je žrtev umrla, zakaj so se odločili poslati opravičilo in hkrati niso razkrili, kaj se je z njo zgodilo ali kje naj bi bilo njeno truplo?
Savannah Guthrie je marca v intervjuju za NBC razkrila, da je družina prejela več različnih sporočil in pisem. Nekatera so bila po njenem mnenju očitno lažna oziroma delo ljudi, ki so želeli izkoristiti odmevnost primera. Po drugi strani pa družina še vedno verjame, da sta bili prvi dve pismi avtentični.
Motiv ugrabitve za zdaj ostaja neznan, preiskovalci pa preučujejo več možnosti. Prvo pismo, v katerem so storilci zahtevali milijone dolarjev v bitcoinih, sicer nakazuje na finančni motiv. Ker je bilo naslovljeno neposredno na Savannah Guthrie, eno najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic v ZDA, se zdi verjetno, da so storilci računali na to, da bo družina za vrnitev matere pripravljena plačati visoko odkupnino.
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