Ugrabitelji družini voditeljice poslali opravičilo: niso želeli, da umre

Primer že od januarja velja za enega najbolj nenavadnih in odmevnih primerov pogrešanih oseb v ZDA. Nancy Guthrie je izginila 31. januarja, potem ko so jo sorodniki odpeljali domov v bližini Tucsona v Arizoni. Naslednji dan se ni pojavila pri prijateljici, s katero bi morala spremljati spletni cerkveni obred, zato so svojci sprožili alarm. Že dan po njenem izginotju je družina prejela prvo zahtevo za odkupnino. Po navedbah preiskovalcev so neznanci zahtevali več milijonov dolarjev v bitcoinih. Pismo je vsebovalo presenetljivo natančne podatke o hiši, njeni spalnici in okolici doma, zaradi česar so preiskovalci sklepali, da ga je napisal nekdo, ki je hišo dobro poznal ali jo je predhodno opazoval.

Pismo naj bi bilo naslovljeno neposredno na Savannah Guthrie, eno najbolj prepoznavnih ameriških televizijskih voditeljic in dolgoletno sovoditeljico jutranje oddaje Today na televiziji NBC. Zdaj je prvič prišlo v javnost, da je družina nekaj dni pozneje prejela še drugo pismo. To je bilo poslano 6. februarja in naj bi bilo po jeziku ter slogu zelo podobno prvemu. Toda za razliko od prvega ni vsebovalo nobenih finančnih zahtev. V njem naj bi avtorji zapisali, da je Nancy Guthrie umrla in da njena smrt ni bila namerna. Po navedbah ameriških medijev so se družini celo opravičili. Policija uradno ni želela potrditi vsebine pisem, je pa sporočila, da preiskava ostaja aktivna in da še naprej sodelujejo z ameriškim FBI. "Preiskovalci nadaljujejo preverjanje sledi, pregledovanje informacij in ugotavljanje dejstev, povezanih s tem primerom," je sporočil urad šerifa okrožja Pima, poroča BBC.

Savannah Guthrie FOTO: Instagram

Po prejemu pisem je družina objavila čustven videoposnetek, namenjen domnevnim ugrabiteljem. "Prejeli smo vaše sporočilo in ga razumemo," je dejala Savannah Guthrie. "Prosimo vas, vrnite nam našo mamo." Ob tem je dodala, da bo družina plačala, če bo to potrebno za njeno vrnitev. Oblasti in družina so ves čas opozarjale, da je bila Nancy Guthrie slabega zdravja in brez pomembnih zdravil, ki jih je redno jemala. Družina je za informacije o njeni vrnitvi ponudila milijon dolarjev nagrade, FBI pa je dodal še 100.000 dolarjev.

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