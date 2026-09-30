'Ugrabitev', ki to ni bila: sprla naj bi se pilota

Preden je let FZ1073 spremenil kodo transponderja na 7700, so pri FlightRadarju13 "zaznali ekstremna nihanja v posredovanih podatkih o višini; izračunane vrednosti hitrosti vzpenjanja oziroma spuščanja so segale od približno -30.000 do +10.000 čevljev na minuto".
Podatke transponderja trenutno obdelujejo in bodo kmalu objavili podrobnejše informacije. Letalo je nato pristalo na mednarodnem letališču Prince Sultan bin Abdulaziz v Savdskem Tabuku. Po poročanju BBC, naj bi bil vzrok spor med pilotoma.
Medtem je bilo izraelsko letališče Ben Gurion za kratek čas, do razjasnitve okoliščin, zaprto.
Tiskovni predstavnik izraelskega premierja je nato sporočil, da incident, v katerega je bila vključena družba Flydubai, ni bil ugrabitev. Okoliščine še razjasnjujejo. Na letu je bilo okrog 160 potnikov, od tega velika večina izraelskih državljanov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.