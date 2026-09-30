'Ugrabitev', ki to ni bila: sprla naj bi se pilota

Preden je let FZ1073 spremenil kodo transponderja na 7700, so pri FlightRadarju13 "zaznali ekstremna nihanja v posredovanih podatkih o višini; izračunane vrednosti hitrosti vzpenjanja oziroma spuščanja so segale od približno -30.000 do +10.000 čevljev na minuto".

Podatke transponderja trenutno obdelujejo in bodo kmalu objavili podrobnejše informacije. Letalo je nato pristalo na mednarodnem letališču Prince Sultan bin Abdulaziz v Savdskem Tabuku. Po poročanju BBC, naj bi bil vzrok spor med pilotoma.