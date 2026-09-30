Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Ugrabitev', ki to ni bila: sprla naj bi se pilota

Tel Aviv, 30. 09. 2026 09.58 pred 35 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.V.
Let FZ1073 na FlightRadar24

FlightRadar24 je pokazal, da je letalo Boeing, ki je z okoli 160 potniki letelo iz Dubaja v Tel Aviv, oddajalo kodo za nujni primer 7700, preden je naglo izgubilo višino in hitrost. Je bilo ugrabljeno? Sledil je izredni sestanek Benjamina Netanjahuja s predstavniki kriznega kabineta. Letalo je pristalo v Savdski Arabiji, kot kaže, pa ni šlo za ugrabitev.

Preden je let FZ1073 spremenil kodo transponderja na 7700, so pri FlightRadarju13 "zaznali ekstremna nihanja v posredovanih podatkih o višini; izračunane vrednosti hitrosti vzpenjanja oziroma spuščanja so segale od približno -30.000 do +10.000 čevljev na minuto".

Podatke transponderja trenutno obdelujejo in bodo kmalu objavili podrobnejše informacije. Letalo je nato pristalo na mednarodnem letališču Prince Sultan bin Abdulaziz v Savdskem Tabuku. Po poročanju BBC, naj bi bil vzrok spor med pilotoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem je bilo izraelsko letališče Ben Gurion za kratek čas, do razjasnitve okoliščin, zaprto.

Tiskovni predstavnik izraelskega premierja je nato sporočil, da incident, v katerega je bila vključena družba Flydubai, ni bil ugrabitev. Okoliščine še razjasnjujejo. Na letu je bilo okrog 160 potnikov, od tega velika večina izraelskih državljanov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
let ugrabitev izrael dubaj

Odšla na križarjenje in doma pustila štiri otroke, tudi dojenčka

Bi se Britanci lahko vrnili v EU?

24ur.com Bombni preplah: moškega z letala pospremili specialci
24ur.com Netanjahu na skrivaj obiskal šejka Združenih arabskih emiratov?
24ur.com 'Izgubljeno' letalo samo preletelo 100 kilometrov, je pilota izstrelilo ponesreči?
24ur.com Zakaj je Netanjahu v zadnjem hipu odpovedal pot v Egipt?
24ur.com Mladoletni motokrosist ogrožal pristanek letala
24ur.com Posnetek zasilnega pristanka: 'Vožnjo brez vinjete mu bomo tokrat spregledali'
24ur.com Nov incident: Boeingovo letalo zasilno pristalo in obstalo na nosu
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
30. 09. 2026 10.28
ljubezenske tezave..zaradi stevardese?
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
30. 09. 2026 10.27
Spet polpismen clanek, ki zavaja z naslovom ......koda za ugrabitev je 7500.....
Odgovori
+1
1 0
Deathstar
30. 09. 2026 10.11
160 izraelcev.... izklopiš transponter in v tla ....
Odgovori
+4
6 2
losser
30. 09. 2026 10.26
in s tem komentarjem si kao boljši kot oni?
Odgovori
+2
2 0
lokson
30. 09. 2026 10.10
Pa kakšne pravljice na to temo so pisali liberalni mediji.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
zadovoljna
Portal
Po skoraj desetletju ljubezni sta šla vsak svojo pot
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Zemlja spreminja svojo obliko hitreje od pričakovanj
Zemlja spreminja svojo obliko hitreje od pričakovanj
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Mesne kroglice, ki so obnorele splet: Hailey Bieber jih pripravlja na prav poseben način
Mesne kroglice, ki so obnorele splet: Hailey Bieber jih pripravlja na prav poseben način
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984