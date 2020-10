Ugrabitev tankerja: končalo se je z reševalno akcijo

BBC poroča, da se je v poznih večernih urah 16 članov posebne enote po vrveh iz helikopterja spustilo na plovilo in nemudoma pridržalo osebe, za katere domnevajo, da so pribežniki iz Nigerije, ki so v Veliki Britaniji želeli zaprositi za azil. Ministrstvo za obrambo je po zbranih informacijah dogodek označilo za "domnevno ugrabitev", na zahtevo policije pa sta operacijo reševanja ladje odobrila obrambni minister Ben Wallace in notranja ministrica Priti Patel.

Wallace je po uspešni akciji dejal: "V teh pogojih, ko se je že znočilo, pa tudi vreme se je poslabšalo, je bilo reševanje oteženo, zato se moramo zahvaliti našemu pogumnemu osebju, da je posadka nocoj na varnem." Obrambna ministrica pa je svojem Twitterju zapisala, da je "hvaležna za hitro in odločno ukrepanje policije in oboroženih sil, ki so lahko to situacijo nadzorovale in tako zagotovile varnost vsem, ki so na krovu".