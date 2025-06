Ugrabitev ukrajinskih otrok: 35.000 pogrešanih

Z muko je pridobila dokumente, nato pa se čez šest dni nevarnega potovanja in številne ruske kontrolne točke prebila do svojih otrok šele februarja 2023. "Moja otroka sta vse, kar imam," je rekla.

Ko je Rusija septembra 2022 okupirala ukrajinsko mesto Herson, je Natalia, mati dveh sinov, pristala, da gresta v "otroški tabor" v Anapi, ruskem obmorskem mestu. Obljubljeno je bilo 21-dnevno brezplačno bivanje. A ko so ukrajinske sile kasneje osvobodile Herson, so njeni sinovi ostali ujeti na drugi strani fronte – in brez dovoljenja za vrnitev.

Več otrok, ki so jih uspeli rešiti, je pričalo o vojaškem usposabljanju, prepovedi uporabe ukrajinskega jezika in ideološkem pritisku. Morali so peti rusko himno, risati rusko zastavo in so bili kaznovani, če so govorili ukrajinsko.

Predsednica Ukrajinske mreže za pravice otrok Daria Kasjanova je dejala, da je, če otrok pristane v ruski sirotišnici, "skoraj nemogoče, da bi se vrnil".

Po njenem mnenju ni dovolj volje z ruske strani za iskanje in vrnitev otrok, medtem ko ukrajinske oblasti z obupom iščejo načine, da bi jih identificirale in repatriirale. Doslej je bilo po podatkih ukrajinske organizacije Bring Kids Back vrnjenih le 1366 otrok.