Ugrabitve, napadi in ubijanje – nemirni sever afriške države z največ prebivalci

V sredo je vlada kriminalne tolpe uradno označila za teroriste in dejala, da bo to pripomoglo k strožjim sankcijam, vendar analitiki menijo, da je namen te poteze omogočiti vojski, da delovanju na severozahodu države nameni več sredstev, poroča AFP.

Tudi nigerijski predsednik Muhammadu Buhari je v soboto obsodil napade. "Trdno smo odločeni, da bomo te izgrednike razgnali in uničili," je dejal 79-letni nekdanji vojaški general, ki se medtem bori tudi proti več kot desetletje dolgemu džihadističnemu uporu na severovzhodu in separatistom na jugovzhodu Nigerije.

V severozahodni in osrednji Nigeriji se pastirji in kmetje že leta spopadajo zaradi dostopa do zemlje, nekatere skupine pa so se razvile v kriminalne tolpe, ki ubijajo, ropajo in ugrabljajo.

Nigerijski banditi so se lani znašli na mednarodnih naslovnicah, ko so v seriji množičnih ugrabitev iz šol ugrabili več sto učencev in dijakov. Te sicer pogosto hitro izpustijo, ko prejmejo odkupnino, vendar je bilo po podatkih ZN septembra še vedno 200 pogrešanih.

Na severozahodu Nigerije medtem stalno potekajo vojaške in policijske operacije. Nigerijske oborožene sile so sporočile, da so od maja lani v regiji ubile 537 oboroženih banditov in članov drugih kriminalnih združb in aretirale še 374 ljudi, medtem ko so rešile 452 ugrabljenih civilistov.

Zadnjo večjo skupino so rešili ta teden, ko so iz krempljev ugrabiteljev iztrgali 97 ljudi, med katerimi je bilo tudi 19 dojenčkov in več kot ducat otrok. Oblasti pravijo, da je reševanje zahtevalo tudi vojaške operacije, ki so vključevale zračne napade na tarče.