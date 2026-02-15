Ugrabljena deklica v Italiji: sledi naj bi vodile v Avstrijo

Piera Magio, mama deklice, ki so jo kriminalci pred 22 leti iz njenega domačega kraja na Siciliji odpeljali neznano kam, je stopila v stik z organizacijo Austria Finds You. Spletno stran je prosila, da na družbenih omrežjih delijo fotografijo računalniško postarane Denise, ki bi bila danes stara 25 let. Kot trdi Italijanka, naj bi obstajali resni dokazi, da so kriminalci njeno hčerko po ugrabitvi prepeljali prav v Avstrijo.

Denisina mama že več kot 20 let neutrudno išče svojo hčer. V teh letih je opravila tudi nešteto intervjujev in napisala knjigo o tragičnem dogodku. A kljub temu poudarja, da bo upanje za vrnitev hčere umrlo šele skupaj z njo.

Bliskovito izginotje sredi dneva

Kot poroča Kronen Zeitung, je bila takrat skoraj štiri leta stara deklica ugrabljena 1. septembra 2004, ko je bila v sicilijanskem pristaniškem mestu na obisku pri babici. Deklica se je najprej igrala z žogo pred stanovanjem, nato je šla k teti po piškote, ko so se skupaj vračali k babici, pa naj bi nenadoma izginila brez sledu. Do stanovanja se ni nikoli vrnila. Sorodniki in sosedje so jo začeli nemudoma iskati, poklicali so tudi policijo. Območje je kasneje prečesalo na stotine policistov, a tudi oni niso našli nobene sledi o njej. O deklici ni bilo ne duha ne sluha vse do 18. oktobra istega leta, ko je obraz izginulega otroka poznala praktično že celotna Italija.

Denise Magio FOTO: Profimedia

Takrat je bančni uslužbenec v Milanu poklical policijo z informacijo, da naj bi Denise opazil v spremstvu sumljivega moškega, dveh slabo oblečenih žensk in več prestrašenih otrok. Vse skupaj je uspel posneti na mobilni telefon, na posnetku pa je bilo dekle, ki je bilo neprimerno oblečeno glede na letni čas - imela je debelo zimsko jakno s kapuco, ki so ji jo potegnili čez glavo. Pod levim očesom je imela tudi rano, ki je bila takrat prepoznavni znak pogrešane Denise. A policisti so bili takrat prepozni, sumljiva skupina je pred njihovim prihodom pobegnila s kraja. Posnetek so kasneje pokazali tudi dekličini družini, mama pa je bila prepričana, da je na njem resnično njena hči. Kljub temu forenzični dokazi slednjega niso mogli potrditi, saj je bil posnetek preslabe kakovosti, da bi lahko izvedli analizo slik. Iskanje deklice se je tako nadaljevalo, v določenem trenutku pa je bila za njeno izginotje osumljena celo njena 11 let starejša polsestra, a so jo na sodišču zaradi pomanjkanja dokazov oprostili.

V krempljih mafije?