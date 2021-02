'Ugrabljena' dubajska princesa prijateljem pošiljala skrivna sporočila

Po odmevnem (neuspešnem) poskusu bega, ko so dubajsko princeso Latifo ujeli očetovi plačanci in jo vrnili k družini, je svet na ujetnico v 'zlati kletki' kar nekoliko pozabil. A hčerka dubajskega vladarja, enega najpremožnejših mož na svetu, se ni vdala. Iz vile z zapečatenimi okni, ki jo je 24 ur na dan varovala policija, je ves ta čas pošiljala skrivna sporočila. Vse do nedavnega, ko se je ugrabljena 35-letnica prenehala javljati. Redki prijatelji, ki jih ima, zaskrbljeni zdaj pozivajo javnost in celo Združene narode: Pomagajte nam najti in rešiti princeso.

Hči bogatega dubajskega vladarja princesa Latifa bin Mohamed Al Maktoum, ki je leta 2018 poskušala pobegniti iz Združenih arabskih emiratov (ZAE), je prijateljem ves ta čas pošiljala skrivna video sporočila, v katerih očeta obtožuje, da jo ima za talko in da se boji za svoje življenje. V posnetkih, ki jih je pridobil BBC, princesa razlaga, kako so jo očetovi komandosi po tem, ko so jo ujeli na begu, najprej omamili s prepovedanimi drogami, nato pa jo odpeljali nazaj v pripor.

Latifin oče, šejk Mohamed bin Rašid Al Maktoum je eden najbogatejših voditeljev držav na svetu, vladar Dubaja in podpredsednik Združenih arabskih emiratov. Skozi desetletja mu je uspelo zgraditi izjemno uspešno mesto, ki pa 'slovi' tudi po nestrpnosti. Številni zagovorniki človekovih pravic namreč že leta opozarjajo na sistem, ki kategorično diskriminira ženske.

Nedolgo nazaj pa je Latifa prenehala pošiljati sporočila. Njeni prijatelji zdaj pozivajo celo Združene narodne (ZN), naj preverijo, kako je z njo. Dubajske oblasti so sicer že v preteklosti zatrdile, da je princesa na varnem in v oskrbi družine. Komisarka priznava: Princesina družina me je pretentala V dogajanje se je pred dobrima dvema letoma vmešala tudi nekdanja visoka komisarka za človekove pravice pri ZN Mary Robinson, ki pa je Latifo opisala kot "težavno mlado damo" ter "problematično in ranljivo dekle, ki potrebuje pomoč". Njene izjave so konec leta 2018 dvignile veliko prahu, kritiki pa so nekdanji irski predsednici celo očitali, da je postala robot oblasti ZAE. A Robinsonova je zdaj obrnila ploščo – pravi, da jo je princesina družina "grozno pretentala", pridružila pa se je celo mednarodni pobudi, naj pristojni vendarle ugotovijo dejansko trenutno stanje Latife ter kje se ta sploh nahaja. "Še vedno sem zelo zaskrbljena za Latifo. Stvari so se premaknile in zato menim, da bi bilo to treba raziskati," nekdanja komisarka poziva k ukrepom.

Dubajska princesa Šejka Latifa bin Mohamed bin Rašid Al Maktoum je leta 2018 skušala pobegniti iz 'zlate kletke'. Neuspešno, med begom so jo namreč našli očetovi plačanci. FOTO: Detained in Dubai

Danes 35-letna Latifa je video posnetke skozi obdobje več mesecev snemala s telefonom, ki ji ga je na skrivaj uspelo dobiti. Sporočila so pričela prihajati približno leto dni po tem, ko so jo znova privedli nazaj v 'luksuzni zapor' v Dubaj. Snemala jih je v kopalnici, saj je ta, kot pravi, edina imela vrata, ki jih je lahko zaklenila. V posnetkih podrobno opiše, kako so jo med poskusom bega našli očetovi plačanci. Pravi, da se je borila in brcala, medtem ko so jo vlekli s čolna, med tem pa celo ugriznila enega od dubajskih komandosov, ki je ob tem zakričal. Nato so jo stresli z električnim paralizatorjem in izgubila je zavest. Odnesli so jo do zasebnega letala, zbudila pa se je šele, ko je pristalo v Dubaju. Zatem so jo zaprli v vilo, ki je imela zapečatena in zagrnjena vsa okna in vrata. V njej je bila sama, brez dostopa do medicinske ali pravne pomoči, stavbo pa je ves čas varovala policija.

Latifin primer so medijem in javnosti razkrili njena tesna prijateljica Tiina Jauhiainen, bratranec po materini strani Marcus Essabri in princesin zagovornik David Haigh. Vsi trije so prav tako pobudniki kampanje Osvobodite Latifo. Pravijo, da je bila odločitev za to, da bodo razkrili njena sporočila, težka, a so to vendarle storili, ker jih skrbi za njeno varnost. Oni so bili tudi tisti, ki jim je uspelo vzpostaviti stik s prineso, ko je bila zaprta v dubajski vili.

Šejk Mohamed bin Rašid Al Maktoum ima v lasti vrsto podjetij, družb in multinacionalk, med drugim tudi takšno, ki se ukvarja s konjskimi dirkami. Pogosto se udeležuje večjih prireditev, kot je denimo Royal Ascot, kjer so ga leta 2019 videli v družbi kraljice Elizabete II. FOTO: AP