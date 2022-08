Ugrabljena Indijka se je po devetih letih vrnila domov

Nasilje se je stopnjevalo, Harry in Soni D'Souza , ki sta prej mislila, da ne moreta imeti otrok, sta Poojo začela fizično zlorabljati. "Tepla sta me s pasom, tudi tako močno, da mi je s hrbta začela teči kri. Prisilila sta me, da opravljam vsa domača opravila in da v službi delam od 12 do 24 ur na dan," opisuje sedaj 16-letna Indijka.

A ugrabljena najstnica je letošnjega januarja ponoči svojima ugrabiteljema le uspela ukrasti enega izmed mobilnih telefonov. V iskalnik je vpisala svoje ime in ugotovila, da jo njeni starši še vedno iščejo. Takrat se je odločila, da bo poskušala pobegniti. A pogum za prvi korak je zbrala šele sedem mesecev kasneje. Poklicala je center za socialno delo in delavka Pramila Devendra je takoj stopila v stik z njeno mamo ter 4. avgusta organizirala srečanje.

Da gre res za njeno hčerko, je potrdilo materino znamenje. "Vedela sem, da sem našla svojo hčerko," je povedala njena mati Poonam Gaud. Pooja se je nato s člani svoje družine odpravila na policijsko postajo in jim povedala vse, tudi to, kje ugrabitelja trenutno živita. Harryja D'Souza so aretirali, proti njemu pa vložili obtožnice o ugrabitvi, grožnjah, fizičnem nasilju in kršitvi zakona o delu otrok.

A čeprav se je Pooja le vrnila domov, tam ni bilo več enako. Njen oče je pred štirimi meseci umrl za rakom, njena mama trdo dela, da jih lahko preživi, ugrabljeno najstnico pa preganjajo nočne more. "Vsem že obstoječim stroškom so se priključili še sodni. Če izpustim le eno službeno izmeno, smo že v minusu," pravi mama in zatrjuje, da jo vrnitev hčerke bodri in osrečuje.