Ugrabljene nigerijske učenke rešene

Policisti so sporočili, da so deklice iz njihovega internata v Jangebeju v zvezni državi Zamfara v petek ugrabili neznani moški in jih odpeljali v gozd. Toda v ponedeljek je guverner države dejal, da so skupino osvobodili in da so dekleta na varnem.

Tiskovni predstavnik deželnega guvernerja Yusuf Idris je danes dejal, da so bila dekleta varno vrnjena in da so jih prešteli. Na vprašanje, ali so za njihovo izpustitev plačali odkupnino, ni odgovoril.

Nigerijski predsednik Muhammadu Buharije na Twitterju dejal, da je"zadovoljen", da se je preizkušnja "brez kakršnega koli incidenta srečno končala." "Prizadevamo si, da bi končali te mračne in srce parajoče ugrabitve. Vojska in policija bosta še naprej iskali ugrabitelje,"je dejal. V izjavi, ki je bila v petek objavljena na družbenih omrežjih, je Buhari dejal, da je ugrabitev deklet "nehumana in popolnoma nesprejemljiva". "Ta uprava ne bo podlegla izsiljevanju razbojnikov, ki ciljajo na nedolžne učence v pričakovanju velikih odkupnin," je dejal Buhari v izjavi, ki jo je objavil njegov uradni tiskovni predstavnik.