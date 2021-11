Ugrabljenega afganistanskega psihiatra našli mrtvega

Kot je povedala hči priznanega psihiatra Manizheh Abreen, je družina ugrabiteljem plačala 350.000 dolarjev (več kot 309.000 evrov), dan kasneje, ko bi morali njenega očeta izpustiti na prostost, pa so Naderja Alemija našli mrtvega. Ugrabitelji so sicer sprva zahtevali odkupnino v višini 800.000 dolarjev (več kot 706.000 evrov).

"Ugrabitelji so nam dejali, naj prodamo hišo in bolnišnico. Poskušali smo se pogajati in jim razložiti, da v teh časih nihče ne bo kupil nepremičnine, a niso poslušali," je za The Guardain dejala Abreenova. Zato je družina denar začela zbirati od prijateljev in družine, prodali pa so tudi avtomobile in nakit. S tem so zbrali nekoliko več kot 309.000 evrov.