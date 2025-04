'Ugrabljenega' ženina iskali tudi s helikopterjem. Šlo je (le) za fantovščino

Najbrž si nihče ni mislil, da bodo mimoidoči potegavščino, ki so jo izvedli kot del fantovščine, vzeli tako resno. A prav to se je zgodilo, ko sta dva zamaskiranca na parkirišču v Dresdnu obkolila 38-letnega moškega in ga proti njegovi volji zvlekla v vozilo, poroča nemški portal Stern .

Zaskrbljeni mimoidoči, ki so bili incidentu priča, so nemudoma poklicali policijo, ta pa je sprožila policijsko operacijo. Na teren je poslala več patrulj, v zrak pa se je dvignil tudi policijski helikopter.

Informacije, ki so jih prejeli, so nakazovale, da sta v ugrabitev vključena dva moška, ki sta se s parkirišča odpeljala proti Pirnu. Preiskava jih je po nekaj urah pripeljala do hiše v predmestju Radebeul, kjer so našli domnevno žrtev, ki je s petimi prijatelji praznovala fantovščino.

Čeprav se je naposled izkazalo za "neškodljivo" šalo, pa bo lažna ugrabitev najverjetneje imela posledice. Nemška policija namreč pet moških, starih med 36 in 40 let, preiskuje zaradi suma motenja javnega reda in miru.