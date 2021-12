Ugrabljeni deček, ki je preživel nesrečo žičnice, se je vrnil v Italijo

Šestletni Eitan je že nekaj let pred nesrečo, ki se je maja zgodila na severu Italije, živel v Italiji. V nesreči žičnice, v kateri so umrli njegov brat, starša Amit Biran in Tal Peleg, njegovi prastari starši po očetovi strani in še devet drugih ljudi, je bil deček edini preživeli.

Po tem, ko so dečka junija odpustili iz bolnišnice, je italijanski sodnik skrbništvo dodelil njegovi teti Ayi Biran-Nirko, zdravnici izraelskega rodu, ki živi v italijanskem mestu Pavia, a se drugi del družine, ki živi v Izraelu, s sodnikovo odločitvijo ni strinjal. Tako se je med družinskimi člani vnel oster boj glede skrbništva preživelega dečka.