Ugrabljeni in ubiti na festivalu za mir: 30-letna Nemka in mlad par

V soboto je teroristična palestinska skupina Hamas nad Izraelom izvedla enega izmed najbolje organiziranih napadov v svoji zgodovini. Nad državo je poletelo več kot 7000 raket, nato so oboroženi skrajneži v skupinah prestopili mejo. Eno izmed območij, kamor so vstopili, je tudi prizorišče glasbenega festivala za mir Nova Festival. In to le pol ure po raketnem napadu. "Zaslišali smo sirene in rakete. Nismo se imeli kam skriti, ker smo bili na odprtem prostoru. Vsi smo bili prestrašeni in začeli pakirati svoje stvari," opisuje ena izmed udeleženk Tal Gibly . Več sto obiskovalcev je bežalo za svoje življenje. "Pobegnili smo v avtomobile, a je nastala kolona. Ko se nismo imeli kam premakniti, so začeli streljati."

Ljudje so se pognali iz vozil in začeli teči. Video posnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih kažejo, da jih je bilo med begom več ustreljenih. Gilbyjeva je tekla do bližnjega gozda, kjer ji je uspelo dobiti prevoz. Ko se je vozila na varno, so ob cesti ležala trupla in poškodovanci. "Nismo vedeli, kam naj gremo, da ne bi srečali teh zlobnih ... ljudi. Prestrašena sem bila." Kljub temu, da ji je uspelo pobegniti, še vedno išče pogrešane prijatelje. O tem dodaja, da si ne želi predstavljati, kaj vse se jim je lahko v tem času že zgodilo.

Pripadniki Hamasa so namreč s seboj vzeli več talcev, mrtve pa pustili ležati v puščavi. Med tistimi, ki so jih pripadniki Hamasa ugrabili in odpeljali s seboj je bila tudi 30-letna Shani Louk. Nemška grafična oblikovalka in mama, ki je Izrael obiskala zaradi glasbenega festivala. Danes po spletu kroži video posnetek, s pomočjo katerega je njena družina lahko identificirala njeno telo.

Na njem sta dva oborožena moška, ki sedita na zadnjem delu terenskega vozila, pod njima pa na trebuh obrnjeno in napol golo telo. Z enakimi tetovažami, kot jih je imela Shani. In ki ne kaže znakov življenja. Hamasovi militanti se ob tem norčujejo, vozijo po mestu in sedijo na njej. Ostali tečejo ob tovornjaku in pljuvajo na truplo. "To je zagotovo Shani. Bila je na glasbenem festivalu za mir. To je nočna mora za našo družino," je povedala njena mama. Tudi njena sestrična je za Washington Post potrdila, da so Shani prepoznali po tetovažah in dredih.

Hamas je sprva trdil, da so po mestu parodirali z izraelskim vojakom.

Odpeljali tudi mlad par: 'Sedi na motorju in v paniki kriči'

Med ugrabljenimi je tudi par, Noa Argamani in Avinatan Or, prikazujejo drugi posnetki s prizorišča festivala. Noo so iz puščave odpeljali na motorju. Njenega partnerja Avinatana so vklenili, peš je hodil za motoristi, piše CNN.