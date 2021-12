Ugrabljeni misijonarji: Tiho smo bežali skozi trnje, vodile so nas zvezde

Spomnimo. 17 misijonarjev in njihovih družin je bilo ugrabljenih, potem ko so na Haitiju obiskali sirotišnico. Kriminalna združba je za vsakega talca zahtevala milijon dolarjev (885.000 evrov) odkupnine. Pet talcev so izpustili, ostali so zdaj pobegnili sami. Primer je pritegnil mednarodno pozornost in osvetlil problem Haitija, ki postaja vse večji.

"Ko so začutili, da je pravi čas, so našli način, da odprejo vrata, ki so bila blokirana, tiho zapustijo kraj, kjer so jih zadrževali, in se odpravijo na pot ," je na tiskovni konferenci v Ohiu povedal tiskovni predstavnik njihove cerkve Weston Showalter .

V skupini zajetih misijonarjev so bili poročen par, 10-mesečni dojenček in otroci, stari 3, 14 in 15, poleg njih pa še štirje odrasli moški in dve ženski. Tolpa jim je priskrbela hrano in pitno vodo, pa tudi otroško formulo za dojenčka. A voda, s katero so se umivali, je bila kontaminirana, zaradi česar so se nekaterim ubežnikom okoli ugrizov komarjev vnele rane, poroča BBC.

Ko so se pogumno odpravili na pot, so se morali izogibati številnim stražarjem in so hodili v smeri gore, pri čemer so jih vodila ozvezdja. "Prebijali so se skozi gozdove in goščavo ter si utirali pot skozi trnje," je opisal Showalter. Ves čas je skupina, vključno z otroki, molčala, dojenčka pa so zavili v oblačila, da bi ga zaščitili pred bodicami in trnji. "Dve uri smo hodili skozi gosto trnje. Ves čas smo bili na ozemlju tolp," je citiral enega od ubežnikov.

Ob zori so končno naleteli na nekoga, ki je imel pri sebi telefon, da so lahko poklicali na pomoč. Rešene misijonarje so z letalom ameriške obalne straže prepeljali na Florido. Večina se je že vrnila k svojim družinam.

Tiskovni predstavnik policije Gary Desrosiers je za tiskovno agencijo AFP povedal, da so več tednov potekala pogajanja med oblastmi in tolpo z imenom "400 Mazowo". Ta je dva člana zajete skupine izpustila novembra, tri pa v začetku decembra. Njihovih identitet ni razkril, prav tako ni jasno, ali je bila zanje plačana odkupnina.

"Talci so se večkrat pogovarjali z vodjo tolpe, ga pogumno opominjali na boga in opozarjali na morebitno božjo sodbo, ki jih bo doletela, če bodo nadaljevali s takšnim početjem," je še dejal Showalter in dodal, da je skupina ves čas ujetništva molila.