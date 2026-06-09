Ugrabljeni na poti v boljše življenje: odkupnina ali ledvica

Mladi moški iz iraškega Kurdistana, ki so želeli doseči Združeno kraljestvo, niso nikoli videli svojega cilja. Ujeti so bili v Libiji s strani milice, ki je od njihovih družin zahtevala odkupnino. Če plačilo ne bi bilo izvedeno pravočasno, so zagrozili, da jim bodo odstranili ledvice, piše BBC. Nekateri so bili od takrat že izpuščeni na prostost, BBC pa je pridobil fotografske dokaze, ki nakazujejo, da so bile prisilne operacije tudi izvedene. Nekdanji ujetniki so govorili o mučenju, pokazali dokaze na svojih telesih in povedali, da so jih zadrževali v zelo majhnih prostorih, kjer si je skoraj 180 ljudi delilo eno samo celico.

Migranti v Libiji FOTO: AP

Umrl je najmanj eden od ugrabljenih, ni pa še jasno, koliko ljudi še vedno ostaja v ujetništvu. Milica naj bi sicer vodila migrante skozi Libijo do sredozemske obale. Tam naj bi se vkrcali na čoln in odšli proti Evropi. Vendar je med milico in iraško-kurdskim tihotapcem Noahom Aaronom prišlo do nesporazuma glede plačila in milica je stvar vzela v svoje roke. Aaron sicer trenutno v Franciji prestaja desetletno zaporno kazen zaradi ločenih kaznivih dejanj pranja denarja in tihotapljenja ljudi.

Ugrabitve razkrila preiskava BBC-ja

BBC je sicer na sled ugrabitvam prišel med nedavno preiskavo o drugem tihotapcu ljudi, Kardu Jafu, ki je bil aretiran prejšnji mesec. Domneva se, da sta tihotapca, oba doma iz Ranye v iraškem Kurdistanu, sodelovala. Preiskovalna ekipa BBC-ja je bila ravno v Ranyi in zbirala informacije, ko jih je ogovoril domačin, ki je povedal, da je njegov sin med ugrabljenimi. Moški je dejal, da je Aaronova tihotapska združba njegovi družini zaračunala več tisoč dolarjev za organizacijo poti, ki naj bi vodila skozi severno Afriko, nato čez Sredozemsko morje in v Evropo. Pot je potekala skozi Libijo, državo, katere velik del nadzorujejo rivalske milice, tihotapske mreže pa so pri svojem delovanju odvisne od njihovega sodelovanja.

Nevarno potovanje migrantov čez Rokavski preliv FOTO: AP

Zaporedne skupine migrantov so poleti leta 2025 torej ugrabili v Libiji, odpeljali v varovan kompleks in jih tam zaprli. Milica je nato zahtevala odkupnino, saj so trdili, da Aaron ni poravnal vseh svojih zneskov. Družine so opozorili, da bodo v primeru neplačila dolg poravnali z "ledvico". Libijci so nato družinam pošiljali fotografije in videoposnetke talcev, mnogi so bili pretresljivi in nasilni. Na enem izmed posnetkov je bil mladenič posnet medtem, ko so mu povedali, da ga peljejo k zdravniku na odstranitev ledvice. Moški iz Ranye, ki je stopil v stik z BBC, je povedal, da je odkupnino plačal. Njegov sin je bil med 110 talci, ki so jih januarja z letalom, organiziranim s strani iraške vlade, vrnili domov. Pokazal pa je fotografijo, ki naj bi jo sin poslal iz ujetništva in na kateri je bila vidna sveža brazgotina. Družina se je bala, da je posledica prisilne odstranitve organa. Kmalu po prvem moškem, ki je spregovoril, se je javilo več deset ljudi, vsi s podobnimi zgodbami. BBC je fotografije pokazal specialistu v Združenem kraljestvu, ki je ocenil, da so brazgotine videti skladne z vrstami rezov, ki nastanejo pri operaciji odstranitve ledvic. Tudi drugi moški, ki so bili izpuščeni, so povedali svoje zgodbe. Eden od njih je dejal, da so ga mučili tako, da so mu žgali nogo. 16-letnik je dejal, da šest mesecev ni videl sonca, spal je sede. Vsi zaporniki so si delili le eno stranišče, na dan so dobili le en kos kruha.