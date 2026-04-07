Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ugrabljeno ameriško novinarko bodo izpustili iz Iraka

Bagdad, 07. 04. 2026 19.44 pred 21 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Shelly Kittleson

Iraška oborožena skupina Kataib Hezbolah je sporočila, da se je odločila izpustiti ameriško novinarko Shelly Kittleson, ki so jo pred tednom dni ugrabili v Bagdadu. Novinarka bo morala nemudoma zapustiti Irak, je navedla proiranska milica.

"V zahvalo odhajajočemu premierju za njegovo domoljubno stališče smo se odločili, da izpustimo ameriško obtoženko Shelly Kittleson pod pogojem, da takoj zapusti državo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v kratki izjavi dejal predstavnik skupine Abu Mudžahid al Asaf.

Dodal je, da gre za izjemno gesto, ki se "ne bo ponovila (...), saj smo v vojni, ki jo sionistično-ameriški sovražnik bije proti islamu, in v takšnih razmerah se mnogi premisleki zavržejo". Pri tem je po navedbah AFP mislil na vojno med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani.

Kittlesonova je bila izpuščena v zameno za izpustitev nekaj ujetnikov skupine Kataib Hezbolah, sta po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočila dva iraška uradnika.

Shelly Kittleson
FOTO: Profimedia

49-letna samostojna novinarka že več let poroča z Bližnjega vzhoda za različne tuje medije, tudi za Anso. Konec marca so jo neznanci ugrabili v iraški prestolnici. Iraške varnostne sile so takrat prestregle vozilo, povezano z domnevnimi ugrabitelji, ki se je prevrnilo, medtem ko so poskušali pobegniti. Enega od osumljencev so uspeli aretirati.

Kataib Hezbolah je ena od več močnih oboroženih skupin, ki sestavljajo neformalno koalicijo, znano kot Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) v Iraku. Zavezništvo je del t. i. osi upora, ki jo vodi Teheran in jo povezuje nasprotovanje Izraelu in ZDA.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
07. 04. 2026 20.35
Ameriška vohunska!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677