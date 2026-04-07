Ugrabljeno ameriško novinarko bodo izpustili iz Iraka

"V zahvalo odhajajočemu premierju za njegovo domoljubno stališče smo se odločili, da izpustimo ameriško obtoženko Shelly Kittleson pod pogojem, da takoj zapusti državo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v kratki izjavi dejal predstavnik skupine Abu Mudžahid al Asaf.
Dodal je, da gre za izjemno gesto, ki se "ne bo ponovila (...), saj smo v vojni, ki jo sionistično-ameriški sovražnik bije proti islamu, in v takšnih razmerah se mnogi premisleki zavržejo". Pri tem je po navedbah AFP mislil na vojno med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani.
Kittlesonova je bila izpuščena v zameno za izpustitev nekaj ujetnikov skupine Kataib Hezbolah, sta po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočila dva iraška uradnika.
49-letna samostojna novinarka že več let poroča z Bližnjega vzhoda za različne tuje medije, tudi za Anso. Konec marca so jo neznanci ugrabili v iraški prestolnici. Iraške varnostne sile so takrat prestregle vozilo, povezano z domnevnimi ugrabitelji, ki se je prevrnilo, medtem ko so poskušali pobegniti. Enega od osumljencev so uspeli aretirati.
Kataib Hezbolah je ena od več močnih oboroženih skupin, ki sestavljajo neformalno koalicijo, znano kot Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) v Iraku. Zavezništvo je del t. i. osi upora, ki jo vodi Teheran in jo povezuje nasprotovanje Izraelu in ZDA.
