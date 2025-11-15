Ugriz klopa povzročil smrtonosno alergijo: pojedel je zrezek in umrl

Simptomi sindroma lahko vključujejo izpuščaje, slabost, bruhanje, drisko, močne bolečine v trebuhu, težave z dihanjem, omotico ter otekanje ustnic, grla, jezika ali vek. Reakcija na hrano, ki povzroča te simptome, je lahko zamaknjena in se običajno pokaže šele nekaj ur po zaužitju, v nasprotju z nekaterimi drugimi alergijami na hrano, ki se pojavijo kmalu po jedi, poroča Sky News.
Razvil je smrtonosno alergijo na rdeče meso
Nove raziskave temeljijo na primeru zdravega pilota, ki je leta 2024 šel na kampiranje s svojo ženo in otroki. Za večerjo so imeli zrezek, kar je bilo nenavadno, saj je redko jedel meso. Ob 2. uri zjutraj se je zbudil z močno bolečino v trebuhu, bruhanjem in drisko. Naslednji dan je pojedel zajtrk in šel na dolg sprehod.
Dva tedna pozneje, ko se je vrnil v New Jersey, je šel na piknik, kjer je pojedel hamburger. Približno štiri ure kasneje se je počutil slabo. Kmalu zatem ga je njegov sin našel nezavestnega na tleh v kopalnici.
Njegov sin je poklical reševalce in moškega so sprejeli v bolnišnico, a je bil še tisti večer razglašen za mrtvega. Krvni testi, ki so jih opravili raziskovalci, so pokazali znake sindroma alfa-gal. Dokaz, da je bil vzrok klop, pa ni dokončen.
Raziskovalci so povezavo ugotovili po izjavi njegove žene, ki je povedala, da je imel pred poletjem 12 ali 13 pik klopa blizu gležnjev.
