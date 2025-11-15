Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ugriz klopa povzročil smrtonosno alergijo: pojedel je zrezek in umrl

New Jersey, 15. 11. 2025 16.41 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
10

47-letni moški iz New Jerseyja je lani umrl zaradi sindroma alfa-gal, alergije na rdeče meso, ki jo povzroči ugriz klopa. Njegova smrt naj bi bila prvi dokumentirani primer smrti zaradi alergije na meso, sprožene z ugrizi klopov.

Reakcija na hrano, ki povzroča te simptome, je lahko zamaknjena in se običajno pokaže šele nekaj ur po zaužitju.
Reakcija na hrano, ki povzroča te simptome, je lahko zamaknjena in se običajno pokaže šele nekaj ur po zaužitju. FOTO: Shutterstock

Simptomi sindroma lahko vključujejo izpuščaje, slabost, bruhanje, drisko, močne bolečine v trebuhu, težave z dihanjem, omotico ter otekanje ustnic, grla, jezika ali vek. Reakcija na hrano, ki povzroča te simptome, je lahko zamaknjena in se običajno pokaže šele nekaj ur po zaužitju, v nasprotju z nekaterimi drugimi alergijami na hrano, ki se pojavijo kmalu po jedi, poroča Sky News.

Razvil je smrtonosno alergijo na rdeče meso

Nove raziskave temeljijo na primeru zdravega pilota, ki je leta 2024 šel na kampiranje s svojo ženo in otroki. Za večerjo so imeli zrezek, kar je bilo nenavadno, saj je redko jedel meso. Ob 2. uri zjutraj se je zbudil z močno bolečino v trebuhu, bruhanjem in drisko. Naslednji dan je pojedel zajtrk in šel na dolg sprehod.

Alergijo na rdeče meso je povzročil ugriz klopa.
Alergijo na rdeče meso je povzročil ugriz klopa. FOTO: Shutterstock

Dva tedna pozneje, ko se je vrnil v New Jersey, je šel na piknik, kjer je pojedel hamburger. Približno štiri ure kasneje se je počutil slabo. Kmalu zatem ga je njegov sin našel nezavestnega na tleh v kopalnici.

Njegov sin je poklical reševalce in moškega so sprejeli v bolnišnico, a je bil še tisti večer razglašen za mrtvega. Krvni testi, ki so jih opravili raziskovalci, so pokazali znake sindroma alfa-gal. Dokaz, da je bil vzrok klop, pa ni dokončen.

Raziskovalci so povezavo ugotovili po izjavi njegove žene, ki je povedala, da je imel pred poletjem 12 ali 13 pik klopa blizu gležnjev.

klop alergija meso smrt
Naslednji članek

Analizirali Hitlerjev DNK in odkrili mutacijo

SORODNI ČLANKI

Vse več klopov, ki povzročajo alergijo na meso

Klopni meningitis je življenje Janka Franka obrnil na glavo

Najboljša zaščita proti klopnemu meningoencefalitisu je cepljenje

Ali klop na človeka pade tudi z drevesa?

Na italijanskem Krasu skrbi pojav orjaškega tropskega klopa

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
15. 11. 2025 17.59
danes rekord usa novic
ODGOVORI
0 0
proofreader
15. 11. 2025 17.56
+2
Morda bi preživel, če bi zraven jedel kumarice iz Indije.
ODGOVORI
2 0
Kranjski domoljub
15. 11. 2025 17.44
+2
Umetna hrana ki jo dovolite prodajat je največ kriva za nove bolezni.
ODGOVORI
3 1
nagec123
15. 11. 2025 17.40
-3
Kar žrite surovo meso...
ODGOVORI
3 6
pager
15. 11. 2025 17.44
+0
teb se pa takoj vid, da o mesu pojma nimaš
ODGOVORI
2 2
CyberWorm00000
15. 11. 2025 17.53
+2
ni teorije da klop al pa wirus al pa bakterija prežiwi weč k 100 stopinj kuhanja al pa pečenja : ))) zato kuhamo pa pečemo meso itd : )))
ODGOVORI
2 0
EU Dig. Cenzura
15. 11. 2025 17.33
+4
A dejte nehat no. To so STRUPI v hrani!!! Farmacija je solastnica prehranskih tovarn in tako se razvijajo novi simptomi z dodajanjem kemije v hrano, cez cas pa nastanejo simptomi in evo nova tableta ki pomaga je na trgu!
ODGOVORI
8 4
KaiC
15. 11. 2025 17.41
-2
EU Dig. Cenzura... ne bluzi o nečem kar resnično nimaš pojma... Ko berem takšne komentarje, postane takoj jasno kako sploh lahko takšne teorije nastanejo. Resnično ne razumeš niti osnov človeške biologije, če bi, ne bi tako suvereno trdil, da je za to kriv "strup v hrani"... sramota..
ODGOVORI
2 4
EU Dig. Cenzura
15. 11. 2025 17.46
+3
ja kaci imam verjemi. Vec kot ti, ti nimas pojma. Zaupas v znanost katera je v vecini placana od globalistov ki zelijo zeljene rezultate, potem pa to njihovi mediji po ukazu objavijo in to veckrat ponavljajo da ljudem v vtisnes v podzavest… No kdo nima pojma. Sigurno si zaupal znanosti in se cepil za covid, ker si bil zaradi medijev opran…
ODGOVORI
4 1
Sixten Malmerfelt
15. 11. 2025 17.21
+2
Kaj vse so Merikanci spustili iz laboratorijev!
ODGOVORI
6 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330