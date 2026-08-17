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Ugriz med lovom na 'popolno' fotografijo z morskim psom

Sao Paulo, 17. 08. 2026 11.53 pred 1 uro 5 min branja 21

Avtor:
Ti.Š.
Napad morskega psa

Vsi za popolno fotografijo – po vsem svetu postaja čedalje bolj priljubljeno plavanje in potapljanje z morskimi psi. Samo na Maldivih trenutno ponujajo več kot 140 takšnih doživetij, nekateri organizatorji ob tem oglašujejo celo 'ultimativne selfije z morskimi psi'. V lov na všečke so se ob tem podali predvsem vplivneži. Hkrati pa narašča tudi število napadov. In opozorilo strokovnjakov je ob tem jasno: popoln posnetek lahko pride za bolečo ceno.

"Vedela sem, da je nekaj drugače, ker so bili na površju," svojo pripoved začne Tayane Dalazen, 37-letna brazilska odvetnica in vplivnica, ki jo je med plavanjem z morskimi psi ugriznil morski pes sesač. "Veliko jih je bilo. Kasneje sem odkrila, da organizatorji teh dogodkov morske pse hranijo, da bi priplavali do turistov."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dalazenova se je aprila udeležila enega od takšnih 'organiziranih' izletov ob brazilski obali, ko je med plavanjem nenadoma začutila "močan pritisk" na nogi. "Ko me je morski pes ugriznil, je bila bolečina zelo močna. Ostala sem mirna, ker sem vedela, da se z živaljo ne morem boriti," pravi.

Morski pes sesač, dolg več kot dva metra, jo je zagrabil za stegno. Potem ko jo je nekaj sekund držal pod vodo, jo je izpustil in uspelo ji je pobegniti. Toda izkušnja, ki jo je na srečo odnesla le z nekaj ranami na nogi, je bila, kot pravi, "zelo strašljiva". Posnetek ugriza je objavila na spletu, ogledalo si ga je več deset milijonov ljudi. Čeprav trdi, da njen namen ni bilo privabljanje sledilcev na družbenih omrežjih ter da se morskega psa ni niti dotaknila ali jih kakorkoli izzivala, pa 37-letnica priznava, da je bila živalim preblizu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napadi morskih psov so redki, kljub temu, da so v manj kot letu dni ugriznili že najmanj tri vplivneže, poroča BBC. Porast videoposnetkov na družbenih omrežjih, kjer ljudje plavajo preblizu morskih psov, se jih dotikajo ali celo poskušajo 'zajahati', pa skrbi tudi znanstvenike.

"Takšne posnetke zdaj videvam že tedensko, veliko več jih je kot kdaj koli prej," pravi Kristian Parton, morski biolog, specializiran za morske pse, in tudi sam ustvarjalec spletnih vsebin. Prepričan je, da se bo na teh 'morskih dogodivščinah' prej ali slej zgodil tudi kakšen "resen incident".

Julija je denimo vplivnež skoraj ostal brez noge, potem ko ga je med podvodnim ribolovom napadel grebenski morski pes. Decembra lani je morski pes na Maldivih ugriznil ustvarjalca vsebin s Kitajske. Oba incidenta je posnela kamera.

Partonu prikimavajo tudi raziskovalci pri International Shark Attack File (ISAF) s floridskega naravoslovnega muzeja, ki po vsem svetu spremljajo interakcije morskih psov z ljudmi. V zadnjih treh letih so opazili izrazito povečanje števila ugrizov ljudi, ki so jih poskušali posneti. Nedavna študija novozelandskih fakultet za turizem in okoljevarstvo, v katero so vključili tudi čedalje popularnejše 'odprave' in izlete v divjino, pa je pokazala, da vplivneži in fotografi pogosto ob tem najverjetneje prezrejo vsa navodila za zagotavljanje varnosti.

Tveganje za ugriz morskega psa sicer ostaja majhno: število neizzvanih napadov po vsem svetu v zadnjih 30 letih ostaja na približno isti ravni – okoli 70 ugrizov letno.

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Medtem ko je Tayane Dalazen ugriznil morski pes sesač, ki velja za eno bolj krotkih vrst, pa se nekateri vplivneži med plavanjem dotikajo tudi tigrastih in celo velikih belih morskih psov. "Govorimo o vrhunskem plenilcu, zelo veliki divji živali," poudarja Parton. "Najbrž ne bi odšli v Serengeti in poskušali položiti roke na obraz levu," dodaja. Kot pojasnjuje, morski psi – kadar se v njihovi bližini znajde nezaželen človek – ugriznejo tudi v obrambi ali raziskovanju.

Interakcija s človekom pa lahko pri živali povzroči tudi stres. Znanstvene študije so pokazale, da približevanje ali celo dotikanje morskega psa vodi do dolgotrajnega zvišanja ravni hormonov imenovanih glukokortikoidi. To pa lahko vpliva na oslabitev imunskega sistema, povečano smrtnost in težave pri razmnoževanju. "Če se morskemu psu približujete in ga s tem spravljate v stres, mu s tem kratite prostor, potreben za preživetje. In to je vsekakor problem," pravi Parton.

Plavanje z morskim psom kitovcem.
Plavanje z morskim psom kitovcem.
FOTO: Shutterstock

Ena najbolj znanih ustvarjalk vsebin o morskih psih je Ocean Ramsey, 38-letna nekdanja manekenka, ki je zaslovela leta 2019, potem ko so jo fotografirali, kako plava z enim največjih velikih belih morskih psov, kar jih je bilo kdaj videnih. Pogosto objavlja posnetke, na katerih se dotika morskih psov in jih drži za hrbtne plavuti.

Novinar BBC-ja Will Vernon jo je ujel na Havajih, kjer organizira plačljiva plavanja z morskimi psi pod imenom Potapljanje z Ocean (Dive with Ocean). "Moj namen nikoli ni bil privabljanje ogledov, temveč zaščita morskih psov," pravi. "Prispevala sem k raziskovalnim člankom, zbiranju podatkov ... vse moje delo je povezano z izobraževanjem." 

Ocean Ramsey pravi, da njen namen "nikoli ni bil pridobivanje všečkov".
Ocean Ramsey pravi, da njen namen "nikoli ni bil pridobivanje všečkov".
FOTO: AP

Ramseyjeva ob tem vtraja, da s približevanjem morskim psom in dotikanjem živalim ne povzroča nobenega stresa. "Večina mojega dela in objav temelji na spoštovanju in opazovanju z razdalje. Opazujem njihovo vedenje in sami se odločijo za interakcijo z mano. Vedno se oni prvi približajo," pravi.

Kaj pa poreče na trditve znanstvenikov, da tovrstni posnetki božanja morskih psov spodbujajo še druge, da jo posnemajo in s tem tvegajo? 38-letnica meni, da je širša javnost vseeno v dobršni meri dovolj odgovorna. "Mislim, da večina ljudi zgolj spremlja moje objave, ki nosijo izobraževalno sporočilo, in tega ne bodo kar ponavljali."

Da bi jih motivirali ogledali in kliki so zanikali tudi drugi ustvarjalci tovrstnih vsebin. Vztrajali so, da na tak način podpirajo ohranjanje vrst in poskušajo spremeniti dojemanje javnosti. Strokovnjak za morske pse Jack Cooper te trditve opisuje kot "smešne". "Resnično si ne morem razložiti, kako plavanje z morskimi psi, dotikanje ali celo 'jahanje' kakorkoli prispeva k ohranjanju narave," je jasen. "Vse, kar počnete, je kazanje morskega psa, ki ga nadleguje človek. In to ne spodbuja k nobeni razpravi, kaj bi lahko storili za zmanjšanje lova ali večjo zaščito morskih psov. Vsekakor ne zagotavlja nobenih znanstvenih podatkov, ki bi nam povedali, kako se populacije obnašajo ali kakšni ukrepi bi dejansko pomagali pri njihovi ohranitvi," je oster.

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Eric Clua, morski biolog na École Pratique des Hautes Études v Parizu, ki je raziskoval motive za napade morskih psov, pa medtem pravi, da se število incidentov, ki jih povzročijo ljudje, ki se preveč približajo morskim psom, povečuje. Ljudje jih namreč na podlagi takšnih posnetkov dojemajo kot manj nevarne. "Sporočilo vplivnežev je: Glej! Dotakni se morskega psa, nič se ti ne bo zgodilo," ponazarja.

Kako priljubljeno po vsem svetu postaja plavanje in potapljanje z morskimi psi, kaže tudi potovalna spletna stran TripAdvisor. Samo na Maldivih trenutno ponujajo več kot 140 takšnih doživetij. Nekateri organizatorji ob tem oglašujejo celo 'ultimativne selfije z morskimi psi'.

Vendar je opozorilo strokovnjakov jasno: popoln posnetek lahko pride za bolečo ceno.

morski pes ugriz plavanje fotografiranje vplivneži

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KOMENTARJI21

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4BIDEN
17. 08. 2026 13.20
Jst bi jo tud ugriznu
Odgovori
+2
2 0
Gustibus
17. 08. 2026 13.18
Tudi morski psi so radi vplivneži in na fotkah, če vmes še kaj pojedo, pa je dan popoln.
Odgovori
+2
2 0
huperz
17. 08. 2026 13.15
Bolan folk 🙈
Odgovori
+2
2 0
lakala28
17. 08. 2026 13.08
Vsak primerjava z našimi medvedi je zgolj slučajna in zlonamerna, kot pravi teolog politik.
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
17. 08. 2026 13.07
Še svojega luleka mu nastavite za ultimatni selfi ... !!!
Odgovori
+4
5 1
Dolgočasnež
17. 08. 2026 13.03
v kuhinji se to ne more zgoditi ane
Odgovori
-1
1 2
Protikomunist
17. 08. 2026 12.42
Nič drugega, kot naravna selekcija.
Odgovori
+3
5 2
Letnik 1964
17. 08. 2026 12.29
tudi naš kuža pa sosedov sta prijazna, lahko ga celo pobožaš..sam jaz vseeno prej preverim če slučajno nima ,,slab dan,, 😉🤣
Odgovori
+12
12 0
juventina10
17. 08. 2026 12.28
vplivnica ,pa še odvetnica.a zdaj bo tožla morskega psa.vplivneži vplivajo samo na sebi enake.čim manj dela,za čim več denarja,na račun neumnosti.
Odgovori
+14
14 0
presnet
17. 08. 2026 12.26
Ko se je prijavila za to norost si ni mislila, da je to noro početje. Priden kuža. Joj, kam gre ta svet.
Odgovori
+9
9 0
krjola
17. 08. 2026 12.26
Ruska prijateljica Nataše Pirc Musar delila stanovanje z Romanom Jegličem, človekom, ki je podpisal aretacijo Janeza Janše.. Avstrijska tiskovna agencija APA in slovenski medij Dnevnik sta združila moči pri preiskovanju preteklosti Viktorjie Krivolucke v dostopnih ruskih bazah podatkov. Razkrite so bile tako povezave slednje z Jegličem, kot tudi, da je bila očitno gostiteljica predsednice ob njenih obiskih Rusije. Po Rusiji sta sicer zadnjič potovali skupaj le nekaj tednov pred Putinovo invazijo Ukrajine.... O “rusofilstvu” slovenske predsednice se sedaj poroča tudi v tujini, saj avstrijski mediji pišejo o njej kot o lastnici ruske vile Ruska Dača v Ljubljani, ki jo je sicer kupilo podjetje njenega moža Aleša Musarja. Vilo sta zakonca obnovila leta 2016, kot poroča APA, pa se za družino Musar “smatra, da je zelo rusofilska.” Dostopni podatki prav tako razkrivajo, da je Nataša Pirc Musar pogosto potovala v Rusijo. Njena sopotnica pa je bila od leta 2015 kar sedemkrat ravno Viktorija Krivolucka. Rusijo je Pirc Musar zadnjič obiskala decembra 2021 in tam praznovala vstop v leto 2022. Februarja tega leta se je začela vojna v Ukrajini. Takrat se je družina Musar preko podjetja Aleša Musarja čutila dolžno izpostaviti, da nasprotuje ruski agresiji, a že decembra, ko se je Pirc Musar potikala po Rusiji s Krivolucko, se je že na veliko razpravljalo o precejšnji verjetnosti ruskega napada na Ukrajino. Ko se je 7. januarja Pirc Musar vračala v Slovenijo, je bila njena znova Viktorijo Krivolucka, ki se je sicer pred tem iz Ljubljane v Moskvo odpravila nekaj dni prej, da bi se ustavila še v svojem rojstnem mestu Krasnojarsk. V uradu predsednice države so bili precej skopi z informacijami. Povedali so le, da je Nataša Pirc Musar, preden je postala predsednica, večkrat obiskala Rusijo kot turistka z družino in prijatelji. Sicer je iz Moskve ali St. Petersburga Pirc Musar s Krivolucko potovala vsaj še šestkrat. Bivši ustavni sodnik Peter Jambrek pa vidi v teh potovanjih in povezavah z Rusijo celo morebiten razlog za odstop Pirc Musarjeve iz položaja predsednice države. Opozarja namreč, da slednja ogroža ustavno funkcijo vodje države preko svojih prijateljskih vezi z državljani države, ki grobo krši mednarodni zakon.
Odgovori
+3
7 4
bos.lo
17. 08. 2026 13.06
še dobro da se bivši komunist lažnivi janša druži z netanyahujem.. ki ga mednarodno sodišče zahteva zaradi zločinov proti človeštvu in genocida
Odgovori
+1
2 1
krjola
17. 08. 2026 12.24
kaj imamo mi s tem?
Odgovori
+2
4 2
Podlesničar
17. 08. 2026 12.45
Ostani v kleti...
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
17. 08. 2026 12.24
Plemenita ženska ❤️
Odgovori
-2
0 2
papaleja .
17. 08. 2026 12.24
Tote kao vplivneže naj kar požrejo, nič škode
Odgovori
+7
7 0
PIKAPOLONICA1994
17. 08. 2026 12.23
Totalni idiotizem...
Odgovori
+6
6 0
alien number 9
17. 08. 2026 12.19
navijam za sharkyje
Odgovori
+8
8 0
Karamazov
17. 08. 2026 12.18
Ocean Ramsey je za morske pse storila ogromno in uspela z zakonom za prepoved lova na njih na Havajih. Izkoristila je svojo lepoto, zaradi katere je dobila pozornost in postala zelo popularna za ozaveščanje o morskih psih in o tem koliko se jih pobije na letni ravni, večino od tega popolnoma brezveze. Nima nič skupnega s temi neumnimi vplivneži.
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+3
4 1
hapiness
17. 08. 2026 12.15
ko ki ca.
Odgovori
+5
5 0
bronco60
17. 08. 2026 12.07
Kam smo prišli, za všeček tudi za ceno smrti, bravo.
Odgovori
+14
14 0
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