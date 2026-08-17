Ugriz med lovom na 'popolno' fotografijo z morskim psom

"Vedela sem, da je nekaj drugače, ker so bili na površju," svojo pripoved začne Tayane Dalazen, 37-letna brazilska odvetnica in vplivnica, ki jo je med plavanjem z morskimi psi ugriznil morski pes sesač. "Veliko jih je bilo. Kasneje sem odkrila, da organizatorji teh dogodkov morske pse hranijo, da bi priplavali do turistov."

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Dalazenova se je aprila udeležila enega od takšnih 'organiziranih' izletov ob brazilski obali, ko je med plavanjem nenadoma začutila "močan pritisk" na nogi. "Ko me je morski pes ugriznil, je bila bolečina zelo močna. Ostala sem mirna, ker sem vedela, da se z živaljo ne morem boriti," pravi. Morski pes sesač, dolg več kot dva metra, jo je zagrabil za stegno. Potem ko jo je nekaj sekund držal pod vodo, jo je izpustil in uspelo ji je pobegniti. Toda izkušnja, ki jo je na srečo odnesla le z nekaj ranami na nogi, je bila, kot pravi, "zelo strašljiva". Posnetek ugriza je objavila na spletu, ogledalo si ga je več deset milijonov ljudi. Čeprav trdi, da njen namen ni bilo privabljanje sledilcev na družbenih omrežjih ter da se morskega psa ni niti dotaknila ali jih kakorkoli izzivala, pa 37-letnica priznava, da je bila živalim preblizu.

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Napadi morskih psov so redki, kljub temu, da so v manj kot letu dni ugriznili že najmanj tri vplivneže, poroča BBC. Porast videoposnetkov na družbenih omrežjih, kjer ljudje plavajo preblizu morskih psov, se jih dotikajo ali celo poskušajo 'zajahati', pa skrbi tudi znanstvenike. "Takšne posnetke zdaj videvam že tedensko, veliko več jih je kot kdaj koli prej," pravi Kristian Parton, morski biolog, specializiran za morske pse, in tudi sam ustvarjalec spletnih vsebin. Prepričan je, da se bo na teh 'morskih dogodivščinah' prej ali slej zgodil tudi kakšen "resen incident". Julija je denimo vplivnež skoraj ostal brez noge, potem ko ga je med podvodnim ribolovom napadel grebenski morski pes. Decembra lani je morski pes na Maldivih ugriznil ustvarjalca vsebin s Kitajske. Oba incidenta je posnela kamera. Partonu prikimavajo tudi raziskovalci pri International Shark Attack File (ISAF) s floridskega naravoslovnega muzeja, ki po vsem svetu spremljajo interakcije morskih psov z ljudmi. V zadnjih treh letih so opazili izrazito povečanje števila ugrizov ljudi, ki so jih poskušali posneti. Nedavna študija novozelandskih fakultet za turizem in okoljevarstvo, v katero so vključili tudi čedalje popularnejše 'odprave' in izlete v divjino, pa je pokazala, da vplivneži in fotografi pogosto ob tem najverjetneje prezrejo vsa navodila za zagotavljanje varnosti. Tveganje za ugriz morskega psa sicer ostaja majhno: število neizzvanih napadov po vsem svetu v zadnjih 30 letih ostaja na približno isti ravni – okoli 70 ugrizov letno.

Medtem ko je Tayane Dalazen ugriznil morski pes sesač, ki velja za eno bolj krotkih vrst, pa se nekateri vplivneži med plavanjem dotikajo tudi tigrastih in celo velikih belih morskih psov. "Govorimo o vrhunskem plenilcu, zelo veliki divji živali," poudarja Parton. "Najbrž ne bi odšli v Serengeti in poskušali položiti roke na obraz levu," dodaja. Kot pojasnjuje, morski psi – kadar se v njihovi bližini znajde nezaželen človek – ugriznejo tudi v obrambi ali raziskovanju. Interakcija s človekom pa lahko pri živali povzroči tudi stres. Znanstvene študije so pokazale, da približevanje ali celo dotikanje morskega psa vodi do dolgotrajnega zvišanja ravni hormonov imenovanih glukokortikoidi. To pa lahko vpliva na oslabitev imunskega sistema, povečano smrtnost in težave pri razmnoževanju. "Če se morskemu psu približujete in ga s tem spravljate v stres, mu s tem kratite prostor, potreben za preživetje. In to je vsekakor problem," pravi Parton.

Plavanje z morskim psom kitovcem. FOTO: Shutterstock

Ena najbolj znanih ustvarjalk vsebin o morskih psih je Ocean Ramsey, 38-letna nekdanja manekenka, ki je zaslovela leta 2019, potem ko so jo fotografirali, kako plava z enim največjih velikih belih morskih psov, kar jih je bilo kdaj videnih. Pogosto objavlja posnetke, na katerih se dotika morskih psov in jih drži za hrbtne plavuti. Novinar BBC-ja Will Vernon jo je ujel na Havajih, kjer organizira plačljiva plavanja z morskimi psi pod imenom Potapljanje z Ocean (Dive with Ocean). "Moj namen nikoli ni bil privabljanje ogledov, temveč zaščita morskih psov," pravi. "Prispevala sem k raziskovalnim člankom, zbiranju podatkov ... vse moje delo je povezano z izobraževanjem."

Ocean Ramsey pravi, da njen namen "nikoli ni bil pridobivanje všečkov". FOTO: AP

Ramseyjeva ob tem vtraja, da s približevanjem morskim psom in dotikanjem živalim ne povzroča nobenega stresa. "Večina mojega dela in objav temelji na spoštovanju in opazovanju z razdalje. Opazujem njihovo vedenje in sami se odločijo za interakcijo z mano. Vedno se oni prvi približajo," pravi. Kaj pa poreče na trditve znanstvenikov, da tovrstni posnetki božanja morskih psov spodbujajo še druge, da jo posnemajo in s tem tvegajo? 38-letnica meni, da je širša javnost vseeno v dobršni meri dovolj odgovorna. "Mislim, da večina ljudi zgolj spremlja moje objave, ki nosijo izobraževalno sporočilo, in tega ne bodo kar ponavljali." Da bi jih motivirali ogledali in kliki so zanikali tudi drugi ustvarjalci tovrstnih vsebin. Vztrajali so, da na tak način podpirajo ohranjanje vrst in poskušajo spremeniti dojemanje javnosti. Strokovnjak za morske pse Jack Cooper te trditve opisuje kot "smešne". "Resnično si ne morem razložiti, kako plavanje z morskimi psi, dotikanje ali celo 'jahanje' kakorkoli prispeva k ohranjanju narave," je jasen. "Vse, kar počnete, je kazanje morskega psa, ki ga nadleguje človek. In to ne spodbuja k nobeni razpravi, kaj bi lahko storili za zmanjšanje lova ali večjo zaščito morskih psov. Vsekakor ne zagotavlja nobenih znanstvenih podatkov, ki bi nam povedali, kako se populacije obnašajo ali kakšni ukrepi bi dejansko pomagali pri njihovi ohranitvi," je oster.