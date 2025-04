Uhajanje informacij v Pentagonu: suspendirali tri visoke uradnike

Že v torek so suspendirali višjega svetovalca obrambnega ministra Peta Hegsetha Dana Caldwella in namestnika vodje osebja Pentagona Darina Selnicka. V sredo pa je moral domov še vodja osebja namestnika obrambnega ministra Stephena Feinberga, Colin Carroll.

Z ministrstva naj bi med drugim uhajale informacije o napotitvi druge letalonosilke ZDA v Rdeče morje, kar bi pomenilo priprave na morebitni napad na Iran. Sporna pa naj bi bila še obisk Elona Muska v Pentagonu, kjer so mu dajali informacije o Kitajski, kakor tudi prekinitev zbiranja obveščevalnih podatkov za Ukrajino, poroča Politico.

Carroll je prej delal v podjetju Anduril, ki je imelo pogodbe s Pentagonom za razvijanje avtonomnih sistemov, Caldwell in Selnick pa sta skupaj s Hegsethom delala v neprofitni organizaciji za veterane.

"To je že druga večja kršitev tajnih podatkov, ki so jo v dveh mesecih vodenja ministrstva Peta Hegsetha zagrešili najvišji politični uslužbenci. Hegseth nikoli ne bi smel priti na ta položaj, kjer predstavlja grožnjo nacionalni varnosti ZDA in bi moral odstopiti," je na mediju X objavil demokratski kongresnik iz New Yorka Daniel Goldman.

Ločeno sicer na ministrstvu poteka preiskava uporabe aplikacije Signal, na kateri je Hegseth letos v skupinskem klepetu visokih uradnikov vlade, v katerega so po napaki vključili tudi novinarja, objavil podrobnosti napada na jemenske hutijevce.