'Uhajanje plina iz Severnega toka je posledica močne eksplozije'

Danske ugotovitve se zdijo podobne ugotovitvam švedskih preiskovalcev, ki so povedali, da sta tudi dve drugi luknji v plinovodih očitno nastali zaradi eksplozij in da primer preiskujejo kot dejanje hude sabotaže.

Švedski in danski organi so preiskovali štiri uhajanja na plinovodih, ki prek Baltskega morja povezujejo Rusijo in Nemčijo.

Medtem so v javnost prišle tudi prve fotografije poškodovanih plinovodov. Dovoljenje za slikanje enega od območij eksplozije so dobili švedski novinarji, ki so poškodbe posneli s podvodnim dronom.