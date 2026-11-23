Po ugotovitvah policije so med mrtvimi oče, njegovi trije otroci in sorodnica. Dva druga otroka so oskrbeli reševalci, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.
Preiskovalci domnevajo, da je smrti peterice botrovalo uhajanje plina. Zaenkrat še ugotavljajo, ali je do uhajanja prišlo zaradi tehnične napake. Nevarnosti za druge stanovalce večstanovanjske hiše sicer ni več.
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