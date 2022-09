Uhajanje plina zaznali tudi na plinovodu Severni tok 1

Po podatkih švedske uprave za pomorstvo so uhajanje plina na Severnem toku 1 zabeležili v ponedeljek zvečer, uro po zabeleženem padcu tlaka v plinovodu Severni tok 2. "Okoli 20. ure smo prejeli poročilo neke ladje, da so severno od otoka Bornholm nekaj zaznali na radarju," je dejal tiskovni predstavnik švedske uprave za pomorstvo Fredrik Stromback.

Kot je pojasnil Jorgesen, so zaradi uhajanja plina pozvali danski elektroenergetski in plinski sektor k višji stopnji pripravljenosti. Izdali so tudi opozorilo na razdalji petih navtičnih milj in na višini 1000 metrov severno od otoka Bornholm.