UI Rubio poskušal od tujih diplomatov pridobiti občutljive informacije

Prevaranti so se izdajali za Marca Rubia in najverjetneje skušali pridobiti določene informacije od tujih državnih uradnikov ali celo njihove zasebne informacije, je poročal Washington Post.

Stopili naj bi v stik z najmanj tremi zunanjimi ministri, guvernerjem ameriške zvezne države in članom zveznega kongresa, in sicer z uporabo besedilnih sporočil in šifrirane aplikacije za sporočanje Signal. Ni znano, za katere zunanje ministre je šlo.

Že od sredine junija naj bi prevaranti uporabljali lažni račun na Signalu z uporabniškim imenom Marco.Rubio@state.gov in skušali vzpostaviti stike z drugimi uporabniki. State Department je sporočil, da se zaveda incidenta in ga preiskuje.

Ministrstvo je obenem obvestilo javnost o kampanji ribarjenja, ki naj bi jo izvedel kibernetski napadalec iz Rusije, ki se je predstavljal kot uradnik State Departmenta. Tarča so bili osebni računi spletne pošte gmail, povezani z znanstveniki, aktivisti in disidenti iz vzhodne Evrope, novinarji in nekdanjimi uradniki, so sporočili.

Maja je predsednik Donald Trump dejal, da je nekdo vdrl v telefon vodje osebja Bele hiše Susie Wiles in pošiljal sporočila ali klical ameriške senatorje, guvernerje in druge.

V incidentu, ki je marca letos prav tako vključeval Signal, pa je nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz v skupinski klepet, v katerem je obrambni minister Pete Hegseth objavljal podrobnosti napadov na jemenske hutijevce, vključil novinarja.

Hegseth je ostal na položaju, Waltza pa je Trump odpustil in nato predlagal za položaj veleposlanika ZDA v ZN.