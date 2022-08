Ujeli balkanskega 'Al Caponeja': Hrvaško obiskal zaradi plastične operacije

Na Hrvaškem so med redno kontrolo prometa puljski policisti naleteli na dolgo iskanega črnogorskega kriminalca Ivana Vujovića ali 'balkanskega Al Caponeja'. Ta je policistom izročil lažno vozniško dovoljenje, kasneje pa so ugotovili, da je bil na poti k plastičnemu kirurgu, saj si je želel popolnoma spremeniti videz.

Istrski policisti so v noči na četrtek med redno kontrolo prometa ustavili voznika, ki jim je izročil ponarejeno črnogorsko vozniško dovoljenje. Zaradi lažne identitete so preiskali še njegovo vozilo in stanovanje, kjer so odkrili več ponarejenih listin in drugih predmetov ter večjo količino denarja.

Ob preiskavi so ugotovili, da gre za Ivana Vujovića ali 'balkanskega Al Caponeja', ki je Hrvaško obiskal zaradi plastične operacije, s katero si je nameraval popolnoma spremeniti videz. Vujovićeva kriminalna kartoteka je, sodeč po preteklem poročanju črnogorskih in srbskih medijev, "debela kot Sveto pismo", policiji in sodstvu pa se je že večkrat uspešno izmuznil. Hrvaški policisti so ugotovili tudi, da je beograjski Interpol za njim razpisal mednarodno tiralico, saj naj bi leta 2015 v beograjskem lokalu poskušal ubiti Beograjčana Darka Bulatovića. 35-letnik se trenutno nahaja v puljskem zaporu. Bulatovića ustrelil med begom iz zapora, kjer je sedel zaradi drugega umora V zaporu je prvič pristal potem, ko je bil leta 2008 obsojen na 14 let in pol zapora za umor Radomirja Savovića. A iz zapora mu je sedem let kasneje uspelo skorajda filmsko pobegniti, saj je pravosodnemu policistu ukradel pištolo, nato pa je, grozeč s pištolo vsem okoli sebe, odšel do glavnega vhoda zapora, kjer so ga v avtu čakali sodelavci. Po pobegu se je večinoma skrival v Beogradu, kjer je tudi napadel Bulatovića.

