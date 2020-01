Ujeli 'slovensko' divjo mačko, ki je tavala po Turopolju na Hrvaškem

Potem ko je turopoljske domačine presenetila novica, da so na njivah opazili afriško mačko, ki je pobegnila lastniku iz Slovenije, je zdaj potepinka le v varnih, strokovnih rokah. Lova sta se lotila hrvaška veterinarja, ki sta zatrdila, da je z živaljo vse v redu in da že sprejema bližino človeka.

FOTO: LIFE Lynx - hrvaški terenski blog

Hrvaška veterinarjaVedran Slijepčevićin Branimir Reindl sta včeraj po tednu dni iskanja uspešno ujela afriško mačko, hišno ljubljenko, ki se je nekaj mesecev potikala po Sloveniji in Hrvaški, poročajo na LIFE Lynx – hrvaškem terenskem blogu."Servala bomo v kratkem vrnil lastniku v Sloveniji. Žival se je umirila, hrano vzame iz roke in vse bolj sprejema bližino človeka," so zapisali na Facebookovi strani.

Potepinka je tavala po Sloveniji in Hrvaški kar mesec dni. FOTO: LIFE Lynx - hrvaški terenski blog

LIFE Lynx je sicer mednarodni projekt, o katerem ves čas poročamo tudi mi. Njegov cilj je med letoma 2017 in 2024 na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji naseliti najmanj 14 risov, ujetih na Slovaškem in v Romuniji, saj jim zaradi parjenja v sorodu grozi izumrtje. Zato so se na hrvaškem terenskem blogu pošalili, da čeprav afriški serval ni ris, jim ga je s skupnimi močmi in izkušnjami uspelo uloviti.

Servala so lovci opazili že avgusta in ga tudi posneli. FOTO: LIFE Lynx - hrvaški terenski blog