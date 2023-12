Ujeli lažna zatiralca stenic, ogoljufala naj bi kar 48 oseb

Prevara se je dogajala v Strasbourgu, moška pa sta si za žrtve izbirala starejše osebe, najpogosteje ženske v starosti 90 in več let. Te sta najprej po telefonu obvestila, da so v njihovi bližini zaznali množičen pojav stenic, nato pa sta jih obiskala na domu, se jima predstavila kot zaposlena v podjetju, ki se ukvarja z zatiranjem posteljnih stenic, opravila pregled stanovanja, kjer naj bi odkrila sledi stenic, in zato opravila še dezinsekcijo.

Policija je sporočila, da sta ogoljufala najmanj 48 oseb, za storitev pa sta računala od 300 do 2100 evrov. Po več prijavah zoper osumljenca so policisti z uporabo prikritih sredstev sledili prevarantoma in ju aretirali, ko sta zapuščala dom zadnje od žrtev.