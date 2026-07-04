Ujeli morskega psa, ta je ugriznil 13-letnika

Nesreča se je zgodila v sredo popoldne v bližini otoka Ossabaw. Na čolnu so bili poleg poškodovanega dečka še dva najstnika in njegov oče.
Očividika je za WTOC povedala, da je nenadoma opazila, da se na drugem plovilu dogaja nekaj resnega. Ko je čoln pristal ob pomolu, je dečkov oče panično iskal pomoč. Na čolnu je opazila tri najstnike in prizor je bil zelo pretresljiv, je opisala. Povedali so ji, da so med ribolovom ujeli velikega morskega psa. Ko so mu skušali odstraniti trnek, je ta zagrabil fanta za desno stegno.
Po podatkih reševalcev je morski pes dečka ugriznil v zgornji del stegna. Ameriška obalna straža se je hitro odzvala in potem ko so ga oskrbeli, so dečka prepeljali v bolnišnico, podrobnosti o njegovem stanju pa zaenkrat še ni, piše New York Post.
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