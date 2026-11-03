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Ujeli sedem pijanih voznikov, enemu izmerili več kot dva promila

Tržič, 03. 11. 2026 09.27 pred 47 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Alkotest

Gorenjski policisti v teh dneh izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Na območju Tržiča so ustavili 68-letnega voznika, ki je vozil z več kot dvema promiloma alkohola. Odredili so mu pridržanje za 12 ur.

Tržiški policisti so v teh dneh izvedli več krajših nadzorov. Pri tem so odredili 42 preizkusov alkoholiziranosti in pri 35 voznikih je rezultat pokazal 0,0.

Sedem voznikov je medtem vozilo pod vplivom alkohola. Alkotest je pri 68-letnem vozniku pokazal rezultat 1,08 mg/l, kar je več kot dva promila.

Poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov v sklopu akcije Slovenija piha 0,0 traja od 2. novembra do 11. novembra.

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alkotest alkohol policija tržič

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KOMENTARJI8

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Tinček25
03. 11. 2026 10.32
Kakšen bo odgovor štajercev, glede na to, da goernc kar dobro dela?!
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0 0
machines
03. 11. 2026 10.27
Posavci ne se dat , da vam en star gorenc vzame 1. mesto.
Odgovori
0 0
devlon
03. 11. 2026 10.21
Tolk je slaba vlada, da treznemu človeku v tej državi ni lahko. Treba narodu dat pit, da ne bodo sekirali, ko jih strižejo
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+0
2 2
devlon
03. 11. 2026 10.18
super..zdravstveni minister to pozdravlja..in bo še sam enega ruknil. Z Godčevo! 'Pa kaj vam ni jasno???!!'
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+0
1 1
ptuj.si
03. 11. 2026 10.20
Tebi nič ni jasno.
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+1
2 1
Aijn Prenn
03. 11. 2026 10.17
Tile policaji so tut eni posebni tipi. Bolj ko sem mu dopovedoval, da ne pijem alkota, bolj mi je ponujal alkotest...
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+1
1 0
bandit1
03. 11. 2026 10.13
Pa Gorenska ni vinorodna dežela, kako to?
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+1
1 0
Wolfman
03. 11. 2026 10.01
Razumljivo, saj je Slovenija pravljica in dežela alkoholizma.
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+0
1 1
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