Ujeli sedem pijanih voznikov, enemu izmerili več kot dva promila

Tržiški policisti so v teh dneh izvedli več krajših nadzorov. Pri tem so odredili 42 preizkusov alkoholiziranosti in pri 35 voznikih je rezultat pokazal 0,0.

Sedem voznikov je medtem vozilo pod vplivom alkohola. Alkotest je pri 68-letnem vozniku pokazal rezultat 1,08 mg/l, kar je več kot dva promila.

Poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov v sklopu akcije Slovenija piha 0,0 traja od 2. novembra do 11. novembra.