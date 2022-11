Ujeli 'superprevaranta': luksuz v Dubaju, violina in na tisoče opeharjenih

Grške oblasti zdaj preučujejo postopek izročitve 62-letnega Nemca Južni Koreji, piše e-thessalia. Tam ga namreč želijo postaviti pred sodišče.

Do leta 2017 sta imela prevaranta, ki sta v svoje lovke vabila tudi Slovence, med drugim z mamljivimi obljubami zaslužka na družbenih omrežjih, sedež na Poljskem, kjer pa je po preiskavi lokalnih organov pregona, državni organ za varstvo potrošnikov ljudi opozoril, naj vendar ne vlagajo v podjetje. Tega je označil za prevaro, posel pa za piramidno shemo.

Nesrečnim "investitorjem" so sicer v podjetju prodajali pakete digitalnega oglaševanja, ki so jih ti lahko nato preprodajali in tako ustvarjali dobiček. Svoje "stranke" so ob tem seveda spodbujali, naj v sistem novačijo še svoje družinske člane, znance, prijatelje in tako povečajo število ljudi "pod seboj" ter tako povečajo svoj "potencial dobička". Klasičen trik, ki ga uporabljajo Ponzijeve sheme, torej.

"Avtorji" Futureneta pa naj bi stali tudi za digitalno valuto FuturoCoin, ki je bila predstavljena januarja 2018. Seulska policija trdi, da se je tukaj opeklo več kot 950 vlagateljev. Toliko naj bi jih podalo prijavo, oblasti pa sumijo, da je oškodovanih še veliko več.

Korejski Khan, ki razkriva nekoliko več ozadja dogajanja, poroča, da sta osumljena med 2016 in 2020 tam v svoje lovke pridobila na tisoče vlagateljev, češ da je zagotovljen 70-odstotni donos, če vlagajo v FutureNet, podjetje, povezano s storitvami socialnega mreženja. Ko je bila goljufija razkrita, so pristojni zahtevali zamrznitev premoženja.

A zapletlo se je ne le pri zamrznitvi, ampak tudi pri vprašanju, kako poskrbeti, da nezakonito početje ne bo ostalo nekaznovano, saj sta bila osumljenca v tujini. Južnokorejske oblasti so se zato povezale z evropskimi, a trajalo je vse od leta 2019, da sta se na koncu znašla v rokah oblasti.

Zdaj v Južni Koreji upajo, da ju bodo lahko čim prej postavili pred sodišče, uradno je že tudi vložena obtožnica zaradi "hude goljufije, pranja denarja in organiziranja visokotehnološke kriminalne združbe."

Poljski Money.pl sicer poroča, da se ocenjuje, da sta prevaranta v svoj posel globalno pritegnila do 3,5 milijona ljudi, vključno s približno 100.000 posamezniki iz Poljske.

Čeprav je sčasoma prevarantoma začelo goreti za petami, ljudje pa so vse manj nasedali obljubam, to ne pomeni, da nista še naprej živela lagodnega življenja. Morgenstern je, kljub temu, da ga je iskal Interpol, v Dubaju odprl garažo z luksuznimi avtomobili. Prav v Dubaj je bil sicer namenjen tudi na dan, ko ga je aretirala grška policija. Tudi z novim projektom se je sicer redno hvalil na spletu, kjer je objavljal celo fotografije z zvezdniki kot je Boris Becker.

Izbira Dubaja sicer nikakor ni bila naključna. "Če v Dubaju hodite s pivom po ulici, vas bodo vrgli v zapor. A če ukradete na stotine milijonov dolarjev prek Ponzijeve sheme, bodo vladarji sodelovali z vami, da se ta denar prikrije," je do Dubaja kritičen portal Behind MLM, ki opozarja pred piramidnimi shemami.

Za določeno ceno tako Morgensternu in podobnim ponudijo zavetje pred nadležnimi organi, ki bi jih skušali poklicati na odgovornost.

"Dokler goljufate ljudi zunaj ZAE, oblasti Dubaja ne bodo mignile s prstom proti vam," še dodajajo pri Behind MLM. Prevaranti so tukaj navarnem torej tako zato, ker početje ni prepovedano - kot tudi, ker ni sporazumov o izročitvi. Poleg tega se beg sem za marsikaterega prevaranta izkaže še za dobro poslovno potezo, dodajajo, saj glamur in blišč Dubaja ponujata možnosti za fotografije in posnetke, ki ljudi še bolj vlečejo v lovke piramid.

Menijo tudi, da mora vsem, ki se odločajo za kakršna koli dvomljiva vlaganja, glasno zvoniti alarm, ko vidijo kombinacijo ponudnika in dubajskega naslova: "Ko opazite, da se nekdo, ki se ukvarja z mrežnim marketingom, preseli v Dubaj, skoraj zagotovo beži pred propadlo prevaro in/ali oblastmi. Ko ima podjetje za mrežni marketing dogodek v Dubaju, je to prevara. Če ima podjetje za mrežni marketing sedež v Dubaju, je to prevara. Če nekdo vodi podjetje za mrežni marketing iz Dubaja, je to samo še en znak več, da je to - prevara."

Oba osumljenca sta bila tudi vpletena v škandal leta 2019, ki je povzročil nekaj sivih las gambijski vladi. Goljufa sta namreč prejela diplomatska potna lista države - kot vladna svetovalca. In tako sta lahko udobno potovala v več kot 80 držav, pri čemer pa Gambije menda nista obiskala.

Predstavljala sta se tudi kot velika ljubitelja in pokrovitelja športa, dobrodelnih, izobraževalnih in umetniških projektov. Tako sta nekoč kupila znamenito Stradivarijevo violino. "Odlično ohranjen inštrument iz leta 1685 je najdragocenejša violina na Poljskem. Maja 2018 je našla pot na povojno Poljsko po zaslugi Romana Ziemana in Stephana Morgensterna, ki sta jo predala virtuozu Januszu Wawrowskemu," lahko o tem dogodku še vedno beremo v arhivih poljskih medijev.

A medtem, ko sta živela na veliki nogi, so vlagatelji obupovali, številni so v ta posel vložili denar, ki bi ga nujno potrebovali za vsakodnevno življenje. Domnevna goljufa tako zdaj namesto luksuznih potovanj in (samo)promocije čaka temeljito pojasnjevanje očitanih goljufij, teh naj bi bilo več kot 2000. Njuni aretaciji v zadnjih tednih pa sta plod učinkovitega čezmejnega sodelovanja organov pregona.

Roman Ziemian je bil aretiran v Italiji. Po poročanju italijanskih medijev je bil Poljak več kot presenečen, ko so se mu policisti približali. V tistem trenutku je Ziemian namreč stal na stopničkah in držal pokal, prejet za zmago na reliju.