Ujet trenutek, ko trčita helikopterja za gašenje

Posnetek, ki so ga tiskovne agencije ponesle v svet, prikazuje trenutke pred nesrečo, ko se en helikopter vse bolj približuje drugemu, nato pa ga oplazi. Drugi helikopter v sekundi zajame ogenj in strmoglavi proti tlom, prvi helikopter pa še nekaj časa ostaja v zraku.

"Med gasilsko akcijo na območju Psatha sta trčila dva helikopterja, ki sta sodelovala pri gašenju požara. Takoj so bile mobilizirane sile za iskalno in reševalno akcijo za posadke," je sporočila gasilska služba.