Ujet v past: namesto tujega uradnika ga je pričakal agent FBI

28-letnega Nathana Vilasa Laatscha so aretirali v Virginiji, potem ko se je ujel v past. Na lokaciji bi se moral sestati z osebo, za katero je mislil, da je uradnik tuje vlade, v resnici pa je bil agent FBI pod krinko.

Kateri državi je skušal posredovati občutljive podatke, tožilstvo ni razkrilo. Ministrstvo za pravosodje jo je opisalo kot prijateljsko in zavezniško državo.

Ameriški pravosodni organi so preiskavo sprožili marca, potem ko so prejeli namig, da je obtoženi tuji državi ponudil tajne podatke. Laatsch je v elektronskem sporočilu zapisal, da se ne strinja oz. ne more poistovetiti z vrednotami aktualne ameriške administracije in da je pripravljen posredovati občutljive podatke, vključno z obveščevalnimi dokumenti, do katerih je imel dostop, poroča AP.