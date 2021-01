Ujeti kitajski rudarji na pomoč poklicali z udarjanjem po cevi

Dva kitajska rudarja, ki so ju rešili po tem ko sta bila po eksploziji v rudniku zlata dva tedna ujeta pod zemljo, sta spregovorila o tem, kako so sploh opozorili nase, poklicali na pomoč ter vzpostavili stik z reševalci – udarjali so po cevi. Tujim novinarjem so opisali tudi občutke, ki so jih prevzeli, ko so jim končno pomagali na plano. "Počutim se, kot da sem se znova rodil," je dejal eden od njih v prvem komentarju po dramatičnem reševanju.

Reševanje ujetih kitajskih rudarjev – na plano so jih potegnili s prevezo, ki jim je ščitila oči, saj so dva tedna preživeli v temi.

Rešeni možje so medijem prav tako odstrli več podrobnosti o tem, kaj se je sploh dogajalo ob eksploziji in kaj z njimi po tem. Skupina 22 rudarjev je delala v različnih predelih rudnika, približno 600 metrov pod zemljo, ko je iz (še) nepojasnjenega vzroka odjeknila eksplozija. Ta je močno poškodovala sam vhod v rudnik in prekinila vse komunikacijske povezave.

"Ujeti smo bili skoraj 600 metrov pod površjem in to je bila zastrašujoča naloga. Tako smo srečni," pa je dodal Wang Kang .

Eksplozija v rudniku zlata v kitajski provinci Šandong je odjeknila 10. januarja. Zemlja je zasula skupno 22 rudarjev, ki so za 14 dni ostali ujeti v rudniških rovih pod zemljo. Reševalcem se je nato v nedeljo, 24. januarja, le uspelo prikopati do njih. 11 so jih rešili živih, enega še vedno pogrešajo. Devet jih je v nesreči umrlo, eden pa po tem, ko je ujet v rudniku padel v komo, poroča BBC .

Wang, spominjajoč se prvih trenutkov po nesreči, pravi, da ni skorajda ničesar videl jasno. "Pometalo nas je na vse konce in nam polomilo varnostne čelade. Nato smo hitro skušali najti še druge," navaja. Skupina rudarjev je nato več dni zaman čakala na pomoč. Šele kasneje so izvedeli, da je vodstvo podjetja nesrečo prijavilo s kar 30-urno zamudo.

Ujeti so tako ostali brez hrane, dneve so preživeli ob vodi. "Tam spodaj je bilo veliko vode, ki pa ni preveč primerna za pitje. Tako smo je zaužili le malo, toliko da smo preživeli," je povedal Du. Ves čas so se medsebojno bodrili in spodbujali. "Drug drugega smo tolažili z opogumljajočimi besedami. Tako nam je uspelo."

In kako so z reševalci sploh navezali stik? Vsak dan en član skupine udarjal po cevi

Prva poročila so navajala, da so reševalci ugotovili, da so pod zemljo tudi preživeli, ko so začutili, da je nekdo povlekel za vrv, ki so jo spustili v rudnik. Toda kitajski mediji so v torek sporočili, da je bil prvi znak življenja pravzaprav zvok trkanja po cevi. Kot sta kasneje pojasnila Wang in Du, so vsakodnevno izmenjaje tolkli po vrtalni cevi, ki je vodila na površje.

Šele po tednu dni, 17. januarja, je cev zadonela nazaj. Ko je Wang petkrat potrkal nanjo – s čimer je želel nakazati, da so v petem odseku rudnika – so jih končno zaslišali reševalci in jim v odgovor potrkali nazaj. "Slišal sem več kot 20 udarcev, vendar jih nisem razumel," pravi rešeni rudar. Nato se je vrnil k ostalim, da bi skupaj predebatirali, kaj bi to lahko pomenilo. "Mislili smo, da bi to lahko bilo število vseh rudarjev, ujetih pod zemljo, zato sem se vrnil do cevi in 'odgovoril' z 22 udarci," pripoveduje.