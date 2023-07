Ujeti na vlakcu smrti: obiskovalci več ur viseli z glavo navzdol

Na pomoč je prihitelo reševalno osebje, a kljub temu je reševanje nekaterih potnikov trajalo več ur. Gasilci so se do ujete osmerice povzpeli s pomočjo lestve na tovornjakih. Tam so nato zavarovali vse potnike na vlakcu smrti, nato pa so sprostili varovala, ki so potnike držala na mestu.

V nedeljo se je v zabaviščnem parku v Wisconsinu pripetil incident. Osem obiskovalcev si je želelo popestriti vikend z vožnjo na vlakcu smrti. A zabavna vožnja se je kmalu spremenila v grozo, ko so na vrhu tirnic obviseli z glavami navzdol, poroča AP News.

Da so z okvarjene inštalacije rešili vse ujete obiskovalce, so gasilci rabili okoli tri ure in pol. Pri reševanju je pomagal tudi naključni mimoidoči, za katerega se je izkazalo, da je "gasilec izven službe s specializiranim usposabljanjem za reševanje z vrvjo", poroča Guardian. Ena od ujetih oseb je kasneje potrebovala bolnišnično oskrbo.

Operater vlakca smrti naj bi reševalcem povedal, da je na podstavku inštalacije prišlo do mehanske okvare. Slednjega pregleduje država, so dodali. Za pregledovanje načrtov zabaviščnih parkov in inšpekcijske preglede voženj v Wisconsinu je namreč zadolženo državno ministrstvo. Tiskovni predstavnik John Beard je dejal, da agencija že preiskuje dogodek ter da je v ponedeljek na prizorišče poslala inšpektorja.