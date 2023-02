Ujeti pod ruševinami: 'Nimam več moči'

Potres pod seboj podira vse, ne izbira ne mesta ne časa, temveč uničujoče ruši pod seboj. V Turčiji in Siriji je še na stotine ljudi ujetih pod ruševinami, reševalci upajo, da so ljudje še živi, veliko so jih do sedaj namreč izvlekli mrtvih.

V turškem mestu Adana je eden od prebivalcev povedal, da so se v bližini njegovega doma porušile tri stavbe. "Nimam več moči," je bilo slišati enega od preživelih, ki je klical na pomoč izpod ruševin, medtem ko so ga reševalci poskušali doseči, je povedal študent novinarstva Muhammet Fatih Yavus.

Domačini so dejali, da so bili v strahu in predvsem zmedeni, ko jih je močan potres zbudil v zgodnjih jutranjih urah. "Slike so padale s sten v hiši," je za Reuters povedal Samer , prebivalec sirske prestolnice Damask. "Zbudil sem se prestrašen. Zdaj smo vsi oblečeni in stojimo pred vrati."

Sirsko-ameriško zdravniško društvo (SAMS) je sporočilo, da so njihove bolnišnice v Siriji po močnem potresu, ki jih je prizadel, "preplavljene s pacienti, ki polnijo hodnike".

"Nujno potrebujemo pripomočke za travmatologijo in celovit odziv na izredne razmere," je v izjavi zapisala organizacija. "Številne bolnišnice so polne, nekatere kritične ustanove, vključno z bolnišnico Al Dana, pa so morale evakuirati bolnike, saj so bile zaradi potresa močno poškodovane. Prav tako je bila porodnišnica v Idlebu prisiljena prenesti vse novorojenčke v bližnjo bolnišnico."

Na reševanje in obnovo po potresu bodo vplivale tudi slabe vremenske razmere. V turški pokrajini Gaziantep se temperature gibljejo tik nad lediščem, napovedani pa so še deževni in snežni nalivi. Čeprav je februar najhladnejši del leta v Turčiji in Siriji, pa so temperature celo nižje od povprečja. Ljudje poleg tega, da so ujeti pod ruševinami, trpijo torej še za posledicami močnega mraza.

Kljub razmeram so uradniki pozvali prebivalce, naj varno zapustijo stavbe, saj se po ponedeljkovem potresu z močjo 7,8 stopnje pričakujejo dodatni popotresni sunki.