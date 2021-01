Ujeti rudarji na Kitajskem bodo pod zemljo ostali vsaj še dva tedna

Ob eksploziji 10. januarja je v rudniku več sto metrov pod zemljo ostalo zasutih 22 rudarjev. V nedeljo so reševalci vzpostavili stik z enajstimi rudarji, ki so skupaj na isti lokaciji v globini kakih 580 metrov. Sedaj jim dnevno dostavljajo hrano in medicinske zaloge, vzpostavili so tudi telefonsko povezavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eden med njimi je nato podlegel poškodbam, dvanajsti rudar pa naj bi bil ujet na drugi lokaciji kakih sto metrov stran. Usoda preostalih desetih rudarjev ostaja neznana, saj z njimi od eksplozije niso vzpostavili stika.