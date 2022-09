Ujeti tatovi: kradli potnikom na vlaku, nosili lasuljo in odnesli 300.000 evrov

Policija domneva, da so potnike okradli, medtem ko so sedeli ob njih na hitrih vlakih med potovanji po državi. Eden izmed osumljencev, 57-letni moški, naj bi se pri tem izdajal za žensko in nosil lasuljo. Skupaj s še dvema moškima, starima 47 in 40 let, so priznali, da so izvajali tatvine zadnjih pet do šest let. Svoj plen naj bi shranili v stanovanju v južnofrancoskem mestu Marseille.